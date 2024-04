Monólogo de Alsina: "Sepulcros blanqueados"

Mateo, 23, versículo 27. ‘Ay de vosotros, que sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera os pretendéis hermosos y por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros que limpiáis lo que se ve fuera el vaso, limpiad primero lo que lleváis dentro’.

Doctrina evangélica sobre el blanqueamiento

Abril de 2024. Se nos ha escandalizado el gobierno, criatura, porque la criatura de Otegi que aspira a ser lehendakari no considera a ETA grupo terrorista. Estalla el PSOE, dicen las crónicas. Haciéndose de nuevas, habría que añadir. Válgame dios, qué enorme escándalo. Que el de Bildu dice lo que siempre ha dicho. Porque nunca llegó a decir lo que muchos, desde el coro gubernamental, se empeñaron en predicar que había dicho.

ETA duró tanto como duró porque alrededor tenía a minoría notable de la sociedad vasca que la alimentó, la encubrió, le señaló posibles víctimas y la justificó

El tal Otxandiano ha respondido a la pregunta ¿Fue ETA un grupo terrorista? con la misma matraca de siempre. Que ‘fue un grupo armado porque es interpretable eso de qué es terrorismo y además es un debate que ya está superado’ y bla-bla-bla y la misma monserga de camuflaje que viene siendo santo y seña de la llamada izquierda abertzale desde que el mundo es mundo.

La pregunta ‘¿ETA fue terrorismo?’ tiene una respuesta correcta: ‘¿Qué otra cosa habría de haber sido?’ Y un añadido: fue tanto como fue y duró tanto como duró porque alrededor tenía a minoría notable de la sociedad vasca que la alimentó,la encubrió, le señaló posibles víctimas y la justificó.

La izquierda independentista vasca sigue justificando a ETA

Como ETA ya no existe, las tres primeras cosas ya no las hace la izquierda independentista vasca, alimentarla, encubrirla y señalarle víctimas. La cuarta, sí. Justificarla, la sigue justificando. Nunca dejó de hacerlo. Sólo quien ha querido ver lo que no hay ha podido interpretar que cuando Otegi dijo que lamentaba el dolor causado a las víctimas estaba repudiando a sus colegas etarras que lo causaron. Nunca lo hizo. Para Otegi, como para su lugarteniente el desencapuchado David Pla, como para este Otxandiano el dolor fue un daño colateral cuyo autor último no fue ETA sino el Estado.

Para Otegi ETA tuvo que hacer lo que hizo porque el Estado opresor se negó a rendirse

ETA tuvo que hacer lo que hizo porque el Estado opresor se negó a rendirse. Si el Estado hubiera tragado, no habría habido necesidad de coches bomba. Y como no tragó, pues hubo necesidad, qué le vamos a hacer. Éste ha sido, y sigue siendo, el relato fake de la dirigencia de Sortu sobre la organización a la que nunca pierden la ocasión de mostrar respeto.

Lo escribió Josu Elespe, huérfano de padre y socialista, en El País este domingo: ‘La responsabilidad de este mundo en lo que sucedió es del tamaño de un rascacielos y aún no han pasado del tercer piso’. Añado: lo que sucedió durante cuarenta años. Prolongándose, y prolongándose y prolongándose gracias a posturas como la de este Otxandiano (aseado, decían) de ahora.

El Gobierno se rasga las vestiduras

Cero sorpresa con su postura y su lenguaje encubridor, marca de la casa. Si acaso lo que ahora estomaga es escuchar al personal gubernativo rasgándose las vestiduras sólo porque hay elecciones el domingo y confía en rentabilizar el falso sofoco frenando el auge de su aliado parlamentario.

Me perdona la ministra portavoz, pero dado que Bildu nunca ha repudiado el terrorismo de ETA ni lo ha considerado terrorismo, cabe afirmar, aplicando la doctrina ministerial, que siempre ha mostrado el mismo desprecio a las víctimas y a la sociedad española. Y cabe afirmar, por tanto, que ese desprecio no ha impedido que el gobierno se erigiera en el principal publicista de lo mucho que había avanzado Bildu hasta convertirse en un partido como los demás.

El gobierno se erigió en el principal publicista de lo mucho que había avanzado Bildu hasta convertirse en un partido como los demás

No se engañe la ministra: el tal Otxandiano no peca de cobardía, sólo dice lo que realmente piensa. El Partido Socialista de Euskadi lo sabe. Sánchez imagino que también, aunque en cinco años nunca se le escuchó tachar de cobarde, ni de nada negativo, en realidad, a la señora de Bildu en el Congreso.

Diecinueve de junio de 2023, en este programa. No lo rebatió el presidente porque no puede rebatirlo. Con la señora de Bildu siempre ha sido de una amabilidad superlativa. Esta hipocresía de ahora en el escándalo ante lo que siempre ha sido una evidencia resulta francamente embarazoso.

Esta hipocresía de ahora en el escándalo ante lo que siempre ha sido una evidencia resulta francamente embarazoso

¿Fue ETA una banda terrorista? Sánchez pudo habérselo preguntado las veces que hubiera querido a la señora de Bildu estos cinco años. Nunca lo hizo. Bien al contrario, se revolvió el PSOE cada vez que un diputado de oposición osó mencionar en las Cortes a la banda terrorista por la que ahora el gobierno ve tan necesario preguntar.

¿Quién está sacando a pasear ahora a ETA con fines electorales?

Cada vez que algún diputado de la oposición recordó que Bildu aún justifica el terrorismo de ETA, que reverencia a quienes lo ejercieron, que se duele por el dolor causado como quien se duele por los damnificados de un fenómeno natural cuya responsabilidad fue del Estado, que no se avergüenza de la complicidad de algunos de sus dirigentes con la acción terrorista (bien al contrario, deben su condición de dirigentes precisamente a ello); cada vez que alguien ha recordado todo eso en el Congreso le ha tachado el gobierno de nostálgico de la violencia, de aprovechado, de contrario a la normalización y la convivencia; cada vez que alguien lo ha recordado le ha acusado el gobierno de no querer aceptar que el terrorismo ya no existe.

ETA desapareció -se disolvió- hace seis años. Circunstancia que no ha impedido que el PNV, el PSE, el PP le reclamaran al tal Otxandiano en el debate televisado de este lunes que condenara a ETA. Sin que a Patxi, digo yo, se lo llevaran precisamente los demonios. Pradales recordó que Bildu llama a la violencia ciclo político y Andueza que aún no la ha condenado.

Cada vez que algún diputado de la oposición recordó que Bildu aún justifica el terrorismo de ETA, el gobierno le ha tachado de nostálgico de la violencia

Que lo fácil es condenar, por eso él no condena. Con la mala suerte, para el Partido Socialista, que fue precisamente Otxandiano quien invocó a Patxi.

El gobierno, sulfurándose, está en el cálculo electoral

¿Quién está sacando a pasear ahora a ETA con fines electorales? El PSE y el PNV. Añado: fines perfectamente legítimos porque retratan a uno de los candidatos, y a la coalición que lo presenta, como lo que en rigor es: un negacionista del terrorismo. Pero el gobierno, sulfurándose, está en lo que está. Está en el cálculo. Que es lo contrario de la convicción y los principios. El cálculo electoral. Recordando, ahora sí, lo que fue el terrorismo.

‘Ay de vosotros que por fuera dais la impresión de ser justos y por dentro estáis llenos de hipocresía’. Mateo, 23, versículo 28.