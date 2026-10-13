PP y UPN alcanzan un principio de acuerdo para presentarse de manera conjunta a las elecciones del 29N

El Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han llegado a un principio de acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de Génova, que han precisado que el principio de acuerdo tendrá que ser ratificado por UPN en sus órganos internos. Fuentes del partido navarro no han confirmado la noticia y han insistido en que la información tiene que ir en primer lugar a los órganos del partido, que son los que toman las decisiones.

Tal y como han recordado, esta tarde se celebrará el Consejo Político de la formación, que es el máximo órgano del partido entre congresos. En las elecciones de 2023, los dos partidos se presentaron por separado en Navarra, donde se disputaban cinco escaños en el Congreso, y obtuvieron un diputado cada uno.

El presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ya adelantó el lunes que estaban manteniendo negociaciones con UPN para concurrir juntos a las elecciones generales, como ha sucedido en la mayoría de los comicios.

"El PP está haciendo todo lo posible para que ese acuerdo se produzca", sostuvo el diputado popular, quien insistió en que el partido de Alberto Núñez Feijóo tiene "total voluntad" de que haya un acuerdo.

Una negociación a contrarreloj

Dirigentes de ambos partidos han estado trabajando a contrarreloj en los últimos días con el fin de perfilar los últimos flecos. Según señala Diario de Navarra, gran parte del acuerdo se alcanzó durante la semana pasada, aunque fue este pasado sábado cuando la presidenta de la formación, Cristina Ibarrola, mantuvo un encuentro presencial en Génova con Miguel Tellado.

No obstante, la última palabra la tendrá el Consejo Político de UPN, que tendrá que ratificar el acuerdo. Se trata del órgano que decide la política de pactos, alianzas o coaliciones de UPN para cada proceso electoral, según recogen sus estatutos.

Concluye el plazo para el acuerdo

De confirmarse el pacto, ambas formaciones deberán comunicar el acuerdo antes del viernes 16 de octubre, último día para comunicar a la Junta electoral la constitución de coaliciones electorales para el 29-N.

Además, si el acuerdo sale adelante, cada partido tendrá que decidir qué personas irán por sus respectivas formaciones en los puestos pactados. En el caso del PP, los propondrá la dirección nacional.

No obstante, según informa Diario de Navarra, En UPN la propuesta partirá de su comité de listas, que controla su presidenta, Cristina Ibarrola, pero la decisión final volverá a estar en manos del Consejo Político.