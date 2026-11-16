Qué supondría destinar el 1% del PIB a vivienda: cuánto dinero propone invertir el PSOE y en qué medidas

El adelanto electoral llegó propiciado por la crisis de la vivienda y el PSOE ha querido reflejarlo en su progrmaa electoral.

Por eso se han comprometido a movilizar cada año el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para facilitar el acceso a una casa. La propuesta incluye la construcción y adquisición de vivienda pública, financiación para nuevos proyectos y medidas para contener los precios del alquiler.

Si hacemos los cálculos, según los últimos datos anuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB español alcanzó los 1.690.012 millones de euros en 2025. Por tanto, destinar el 1% equivaldría a unos 16.900 millones de euros al año, tomando ese año como referencia.

El programa socialista habla de movilizar recursos de distintas administraciones y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que no se limitaría a 16.900 millones de gasto nuevo del Gobierno central.

Cuánto dinero supondría durante una legislatura

Si se mantuviera como referencia el PIB de 2025, el compromiso equivaldría a unos 67.600 millones de euros durante cuatro años. Eso sí, no precisan qué proporción de ese 1% procederá de presupuestos públicos y cuál se movilizará mediante préstamos, avales u otros instrumentos financieros.

Uno de los compromisos más concretos del PSOE es constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, tanto mediante nuevas construcciones como a través de la adquisición de inmuebles existentes.

Las viviendas se destinarían a venta o alquiler asequible y se sumarían a las promovidas por comunidades autónomas y ayuntamientos.

El partido también propone que las viviendas públicas o protegidas representen al menos una cuarta parte de las nuevas construcciones y que mantengan su protección de forma permanente.

¿De dónde saldría el dinero para vivienda?

El compromiso del PSOE tendría que financiarse mediante recursos públicos y distintos instrumentos de financiación. Una parte procedería de los presupuestos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, mientras que otra podría canalizarse a través de préstamos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La diferencia es importante: no es lo mismo destinar dinero público a construir viviendas que conceder préstamos que posteriormente deben devolverse. Tampoco un aval supone necesariamente un desembolso por la cantidad garantizada.

Además, el objetivo del 1% del PIB podría incluir inversiones que las administraciones ya realizan en vivienda.