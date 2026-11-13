Qué pasa si no me ha llegado la tarjeta censal para las elecciones generales del 29N: ¿puedo votar igual?

La tarjeta censal para las elecciones generales ya ha llegado a muchos ciudadanos españoles que van a votar el próximo domingo 29 de noviembre. Se trata de una especie de 'aviso' que envía la Oficina del Censo Electoral a todos los electores con sus datos de inscripción, así como la sección y la mesa en la que les toca votar el 29N. Para estos comicios, se comenzaron a enviar el pasado lunes 2 de noviembre.

Aunque funciona como aviso informativo, no es necesario llevar la tarjeta censal el día de la votación. Incluso se puede buscar la mesa en la que un elector vota en el listado del propio colegio, por lo que no es un elemento clave el domingo 29 de noviembre.

Por tanto, se puede votar aunque no haya llegado la tarjeta censal o esta se haya extraviado. El derecho a votar se acredita solo por estar inscrito en las listas del censo de la mesa electoral y por la identificación del propio elector, que debe llevar el DNI, Pasaporte o el carné de conducir en el que aparezca su fotografía.

Cómo saber dónde voto si no tengo la tarjeta censal

Hay otras maneras de conocer dónde vota un elector sin necesidad de poseer la tarjeta censal:

Sede electrónica del INE : se puede consultar las mesas a través de este enlace y locales si se accede con DNI o certificado electrónico y sistema Cl@ve.

: se puede consultar las mesas a través de este enlace y locales si se accede con DNI o certificado electrónico y sistema Cl@ve. Teléfono 900 343 232 : las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral atienden las dudas.

: las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral atienden las dudas. De manera presencial en las propias delegaciones de la Oficina del Censo Electoral.

Del 19 al 28 de noviembre, los ayuntamientos (sea en físico o a través de sus sitios web) exponen las relaciones definitivas de secciones, mesas y locales.