ELECCIONES GENERALES

Cuándo llega la propaganda electoral del 29N a casa y cómo pedir que dejen de mandarme las papeletas

La propaganda electoral llega a muchos ciudadanos antes de las elecciones, aunque la normativa establece ciertos límites.

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Madrid |

Imagen de archivo de una cabina electoral durante las elecciones generales de 2023.
Imagen de archivo de una cabina electoral durante las elecciones generales de 2023. | Gustavo Valiente / Europa Press

Los sobres de los partidos con su papeleta son unos habituales en los buzones de los ciudadanos antes de cada cita electoral y el 29N no lo será menos. La ley permite a las formaciones políticas usar las copias del censo para hacer envíos con tarifas postales especiales.

Cada partido se puede acoger a esas tarifas para un envío por elector en cada convocatoria. No obstante, existe la posibilidad de dejar de recibir esta propaganda, aunque ese plazo ya expiró el pasado 19 de octubre.

Así, la ley no fija una fecha para el reparto de la propaganda. Las Juntas Electorales entregan a las formaciones las papeletas para reproducirlas en sus envíos en los dos días siguientes a la proclamación de candidaturas.

La proclamación se produjo el pasado lunes 2 de noviembre, aunque la campaña electoral ha comenzado este viernes 13 de noviembre, lo que suele marcar la llegada escalonada de la propaganda a los buzones de los ciudadanos. Una vez terminada la campaña, ya no se puede difundir propaganda electoral; tampoco el sábado 28 de noviembre, día de reflexión.

Cómo pedir que dejen de mandarme la propaganda electoral

Se puede solicitar la exclusión de las copias del censo que se entregan a los candidatos a través de estas vías:

  • En la sede electrónica del INE, con el sistema Cl@ve.
  • En el ayuntamiento.
  • En las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Para el 29N, había que pedirlo antes del 19 de octubre, aunque las solicitudes que se hagan a partir de ahora ya se aplicarán en las próximas elecciones.

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