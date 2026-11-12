Miriam González, presidenta de Democracia 21: "Nosotros no estamos aquí para facilitar que Vox entre en los gobiernos"

Marta García Aller ha entrevistado en La Brújula a Miriam González, fundadora de Democracia 21, en el arranque de la campaña electoral. Durante la conversación, González ha defendido las principales propuestas de su formación, entre ellas la despolitización de las administraciones, un plan de vivienda que combine medidas para inquilinos y propietarios y la retirada de los aforamientos políticos.

Al comienzo de la entrevista, Marta García Aller le ha preguntado si considera a Democracia 21 como un partido de centro. González ha asegurado que no le gusta definirse dentro de "esas etiquetas ideológicas", porque en España el centro se ha entendido tradicionalmente como una posición equidistante. "Yo creo que el centro tiene que ser más distante de todo lo que hay, que equidistante", ha señalado. A su juicio, las etiquetas de izquierda y derecha están cada vez más mezcladas y los partidos terminan haciendo "las mismas cosas".

Yo creo que el centro tiene que ser más distante de todo lo que hay que equidistante

Marta García Aller le ha planteado que, en un contexto marcado por el auge de los extremos y los populismos en Europa, puede resultar más difícil explicar qué propone una formación como Democracia 21. González ha respondido que lo que se está viendo es "el auge de un extremo" determinado y ha advertido que cuatro de los grandes Estados miembros de la Unión Europea podrían quedar en manos, directa o indirectamente, de gobiernos con un componente de derecha populista.

Frente a esta tendencia, ha presentado el programa de su partido, basado en "21 medidas de limpieza" y en propuestas que ha definido como "sensatas". A su juicio, existe también una parte del electorado que no es extremista, pero que se ha desplazado hacia esas opciones por no encontrar alternativas en los partidos tradicionales. Por eso, ha defendido la necesidad de ofrecer una alternativa política que vuelva a conectar con los ciudadanos.

Vivienda: despolitizar el ministerio y reconciliar a inquilinos y propietarios

En el terreno de la vivienda, González ha situado su principal propuesta en la despolitización del Ministerio. "La medida fundamental de vivienda es despolitizar el Ministerio de la Vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha criticado que haya nueve altos cargos y solamente dos personas con conocimientos específicos sobre vivienda.

La medida fundamental de vivienda es despolitizar el Ministerio de la Vivienda

Democracia 21 plantea dos líneas de actuación. La primera es un plan nacional de barrios a diez años, con seguridad jurídica y la participación de todas las administraciones. La propuesta contempla que los ayuntamientos actúen como agentes urbanizadores, la construcción de nuevos desarrollos y la recuperación de polígonos industriales situados en los alrededores de las ciudades.

La segunda medida responde a lo que González ha definido como un problema "excepcional y urgente": un plan de reconciliación entre inquilinos y propietarios. La candidata ha defendido que, si se establecen topes al alquiler de manera excepcional y temporal, deben ir acompañados de garantías jurídicas para los pequeños propietarios. Entre ellas, ha planteado mecanismos de mediación que permitan resolver los conflictos en 30 días o vías judiciales con un plazo de 60 días, además de que el Estado asuma las situaciones de vulnerabilidad, bien ofreciendo otra solución habitacional o haciéndose cargo del pago de la renta.

También ha propuesto retiradas de impuestos para los jóvenes en materia de vivienda y bajadas fiscales para el resto."Eso es lo que quiere la mayoría de la calle", ha asegurado.

Las pensiones y el futuro de los jóvenes

Sobre las pensiones, González ha recordado que el debate se haya planteado después de un mensaje rupturista del Partido Popular . "Es la peor manera posible de plantear el debate de las pensiones", ha afirmado. Ha defendido que las prestaciones actuales están aseguradas y que, por el momento, está a favor de su revalorización conforme al IPC, aunque considera necesario abrir una reflexión técnica sobre su sostenibilidad a medio y largo plazo.

"Ya sabemos que estamos pagando las pensiones en parte con deuda y con transferencias de otras partidas presupuestarias", ha señalado. Por ello, ha reclamado abordar el impacto de los cambios demográficos y buscar fórmulas que permitan garantizar tanto las pensiones actuales como las futuras, sin enfrentar a distintas generaciones.

En cuanto a los problemas de emancipación de los jóvenes, ha situado la educación como una de las prioridades de su formación. González ha defendido que los grados universitarios sean más flexibles y puedan adaptarse a las necesidades del mercado laboral, así como ampliar el acceso a la experiencia práctica durante toda la carrera, y no únicamente en el último curso. "La formación profesional dual tiene que funcionar de verdad", ha añadido.

Retirada de los aforamientos políticos

Otra de las propuestas de Democracia 21 es eliminar todos los aforamientos políticos. González ha rechazado limitarse a restringirlos y ha defendido su retirada. "No puede ser que en el país haya 250.000 aforamientos. No puede haber ciudadanos de primera y segunda", ha afirmado. Considera que se trata de un privilegio que se ha extendido más allá de lo previsto inicialmente y ha abogado por una reforma de la Constitución para acabar con esta situación.

Preguntada por las expectativas electorales de su partido, después de que algunos sondeos le otorguen un porcentaje muy reducido de voto, González ha asegurado que están "ilusionados". Ha destacado la respuesta que están encontrando durante la recogida de avales y en los encuentros con ciudadanos por toda España, especialmente entre los jóvenes. Además, ha recordado que, en un Parlamento sin mayorías absolutas, "cualquier tipo de representación" puede tener capacidad de influencia y decisión.

Líneas rojas

Sobre sus posibles líneas rojas, ha expresado su negativa a apoyar un gobierno del PSOE al considerar que Pedro Sánchez no debería haberse presentado a las elecciones. "Es una figura que no debería estar", ha afirmado, al tiempo que ha defendido limitar los mandatos a dos legislaturas. No obstante, ha aclarado que Democracia 21 no está dispuesto a facilitar la entrada de Vox en los gobiernos: "Nosotros no estamos ahí para facilitar que Vox entre en los gobiernos".