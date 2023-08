La mesa del Congreso, primer asalto de la legislatura

La elección de los nueve miembros de la mesa del Congreso será la primera de las negociaciones a la que se enfrenten los dos partidos mayoritarios de cara a la nueva legislatura. Dependiendo de quien obtenga la mayoría de los miembros, PP o PSOE se podrá intuir si es factible que haya investidura y Gobierno. Las negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios ya se han iniciado.

El próximo día 17 de agosto se constituyen las dos cámaras, Congreso y Senado. En la Cámara alta las cosas están claras. El partido popular hará valer su mayoría absoluta y tendrá con el control de la mesa. Su representación le permite conseguir cinco de los siete miembros de los que consta el órgano de gobierno del senado. Sin embargo en el congreso la votación final estará más disputada, sobre todo en lo referente al presidente de la cámara baja, que es el que decantará la mayoría para uno de los bloques. Como ocurre con la investidura Junts tendrá la última palabra para decidir quién preside el congreso. Sus votos serán decisivos y planteará contrapartidas para cederlos a uno u otro bloque.

La posibilidad de tener grupo parlamentario propio será una de las peticiones que hagan los de Puigdemont, ya que con los resultados electorales del pasado 23 de Julio no cumple con los requisitos para lograrlo. El reglamento del Congreso establece dos opciones; tener un mínimo de quince diputados o al menos cinco pero habiendo obtenido el quince por ciento de los votos en las circunscripciones donde se hayan presentado candidaturas. Esquerra Republicana tampoco cumple estos requisitos y también exigirá grupo propio para apoyar, en este caso, al candidato que presente el Psoe.

En la sesión de constitución del Congreso de las elecciones de 2019, Junts no votó a ningún candidato porque no fructificaron las negociaciones para apoyar, en aquel momento, la candidatura de la socialista Meritxell Batet. En aquel momento el apoyo de los de Puigdemont no era necesario para que los socialistas impusieran a su candidata, aunque fuera en segunda vuelta. La distancia con los partidos de la derecha, que tampoco alcanzaron una posición unánime, no hacían obligatorios los votos de la formación independentista.

¿Cuántos miembros tienen asegurados PP y PSOE?

Con el dibujo actual del parlamento tanto PP como PSOE tienen asegurados cuatro miembros, cada uno de ellos, en el órgano de gobierno de la cámara baja. Dos vicepresidencias y dos secretarías, aunque dependiendo del respaldo que logren del resto de grupos se determinará la primacía de cada uno. Por eso es lógico que tanto populares como socialistas ofrezcan al resto de partidos alguno de sus asientos en la mesa como contraprestación a esos apoyos, sobre todo de cara a la elección de la tercera autoridad del estado. Aquí el PNV también hará valer sus votos y no es descartable que exija un miembro en la mesa del congreso.

La elección del presidente del Congreso será la primera votación de la legislatura. Los 350 diputados deben optar entre los candidatos que se presenten. En primera vuelta será elegido el que obtenga la mayoría absoluta de los votos. Si no se produjera esta circunstancia será elegida la persona que obtenga un mayor número de papeletas a su favor. La importancia de tener la mayoría en la mesa estriba en que permite poder establecer los tiempos legislativos y aceptar o denegar iniciativas parlamentarias.