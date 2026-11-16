Frente Amplio propone limitar las herencias a 10 millones de euros: un impuesto del 100% para las grandes fortunas

Frente Amplio ha presentado su programa para las elecciones generales del 29N. Bajo el nombre 'Un programa como un casa', el partido liderado por Ada Colau ha presentado un programa de más de 70 medidas agrupadas en 18 bloques y en torno a seis ejes, con la vivienda, el empleo, los cuidados, el cambio climático y los impuestos a los más ricos en el centro.

El tercer bloque, llamado 'Una reforma fiscal en profundidad' incluye medidas destinadas a las grandes empresas, a las grandes fortunas, a la lucha contra el fraude fiscal y a favor de la transparencia. Es dentro de estas páginas donde aparece una propuesta sobre las herencias. Frente Amplio plantea crear un impuesto estatal sobre las grandes herencias de más de un millón de euros y propone limitar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero.

¿Qué merito hay en nacer en una familia rica?

"Nadie va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida", ha expresado el ministro de Consumo y miembro de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, durante el acto de presentación del programa electoral. "No se puede nacer con más dinero del que se puede ganar en toda una vida trabajando. Bastante ventaja es ya nacer rico", ha apostillado.

Asimismo, ha interpelado directamente a la derecha, que ha hecho siempre de la meritocracia y la cultura del esfuerzo sus ejes de gobierno: "¿Qué merito hay en nacer en una familia rica? ¿Qué apellido vale más de 10 millones de euros?"

Según el texto, esta medida se llevará a cabo mediante el establecimiento de un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere los 10 millones de euros en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por ejemplo, si una persona deja una herencia de 30 millones de euros a un solo heredero, los primeros 10 millones estarán dentro del límite, pero los 20 restantes agarían un impuesto del 100% de IRPF.

Además, se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómicas. Esto significa que las medidas que cada comunidad autónoma puede aplicar sobre el Impuesto de Sucesiones no se tendrán en cuenta. Asimismo, el programa señala que quedará exenta una vivienda por heredero hasta un máximo de cinco.

El objetivo es "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país", señala el texto, al mismo tiempo que explica que la recaudación destinada de esta medida se destinará a doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades.

Otras medidas también destinadas a las grandes fortunas

Hay otra medida relacionada que también afecta a las grandes herencias. Frente Amplio propone crear un impuesto estatal y complementario del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre las grandes herencias de más de un millón de euros. Para su aplicación se implementará una tarifa progresiva que alcanza un marginal del 34% y se deducirá el impuesto autonómico.

El partido también propone la creación de un impuesto estatal sobre las grandes propiedades inmobiliarias con el objetivo de homogeneizar la tributación de los inmuebles de más de un millón de euros, que será progresivo según su valor catastral.