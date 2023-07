Feijóo trabaja en una investidura imposible mientras Sánchez se toma unos días de descanso

Han pasado ya varios días desde las elecciones generales, pero aún no está claro nada de cómo será el nuevo gobierno. A pesar de que el Partido Popular fue el ganador de los comicios, los números para la investidura de Feijóo no son nada fáciles de conseguir.

El candidato del PP trabaja en su debate de investidura aunque solo cuenta con el 'sí' de los 33 diputados de Vox y del único diputado de UPN. A la espera de lo ocurra tras el recuento del voto CERA, que aún puede dar algún escaño más al bloque de la derecha, y después de los portazos de PNV y Coalición Canaria, su investidura se antoja casi imposible.

El debate sobre si debe o no presentarse ya se ha abierto en Génova, donde esperan la propuesta del Rey para intentar formar gobierno. Hay dirigentes del partidos que creen que Feijóo debe presentarse a la investidura aunque sea fallida, aunque hay otras voces que discrepan y piensan que su imagen puede quedar dañada si pierde la votación.

Este miércoles, Cuca Gamarra ha recalcado que su partido tiene "una responsabilidad" que "asume" y en la que "trabajan", que pasa por "conformar una mayoría que pueda garantizar una investidura y, por tanto, un Gobierno con estabilidad y moderación".

La número 2 de Feijóo pidió, además, al PSOE "no obstaculizar" que el PP pueda dar a España un Gobierno con "serenidad y moderación", y dijo que espera que Sánchez "atienda la llamada" de Feijóo.

Rajoy ya declinó una oferta del Rey

En este momento la postura de Feijóo es totalmente contraria a la de Mariano Rajoy en 2015, cuando declinó el ofrecimiento del Rey para formar gobierno tras ganar las elecciones con 123 diputados (trece menos de los que ha conseguido Feijóo).

El entonces presidente en funciones justificó su 'no' a intentar su investidura alegando que no tenía apoyos suficientes. Sí lo intentó Pedro Sánchez, en una situación similar, unos meses más tarde, pero fracasó al no recabar apoyos.

Sánchez se toma unos días de descanso

Por otra parte, Pedro Sánchez se toma con calma las negociaciones para sacar adelante su gobierno y está previsto que en los próximos días llegue a Lanzarote junto a su familia para disfrutar unos días de descanso.

Desde el PSOE defienden la idea de que no hay ningún tipo de prisa y descartan, por el momento, delegar en Sumar parte de la negociación para la investidura de Sánchez. Los socialistas admiten contactos con otros partidos, al mismo tiempo que tienen claro que no todo pasa por la posición de Junts, de la que tanto se está hablando desde el domingo.

Se muestran completamente seguros de que no habrá repetición electoral porque los números dan para conformar una mayoría progresista y ven las exigencias de Junts como un punto de partida en las negociaciones para apoyar a Sánchez.

Recuerdan, además, que el resto de socios son igual de importantes y tratan de rebajar la importancia que ha adquirido Junts en los últimos días puesto que su papel protagonista puede molestar a otros de sus apoyos, como ERC.