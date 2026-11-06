Emilio Delgado, sobre la reducción de ofertas en portales inmobiliarios: "Las casas no desaparecen; lo hacen los anuncios porque el alquiler es más estable"

Unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral a raíz de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda, el Ejecutivo los volvió a aprobar en Consejo de Ministros. A la espera de pasar por la Diputación Permanente, donde se prevé que solo uno de ellos sea convalidado, actualmente se encuentran en vigor, lo que ya parece haber provocado efectos en el mercado inmobiliario.

Tal y como explica Rafa Latorre en Más de uno, un informe de Idealista asegura que los decretos están "estrangulando" la oferta de vivienda, con una bajada importante en el número de anuncios. Sobre esto, le ha preguntado al candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, que ha respondido que las casas no están desapareciendo porque lo que está desapareciendo son los anuncios: "Pero eso es bueno porque quiere decir que hay más estabilidad en los alquileres".

"Anuncios permanentemente significaría renovaciones recurrentes de los alquileres"

En su entrevista en Más de uno, Delgado asegura que "algunos querrían que hubiera anuncios permanentemente, pero eso significaría que habría renovaciones de alquileres recurrentes". Afirma que la vivienda continúa estando porque hay alguien viviendo dentro; lo que sucede es que "desaparece el anuncio porque el alquiler es más estable". Y eso, en su opinión, es una "buena noticia" porque el propio Banco de España dice que las subidas importantes de alquiler se dan justo cuando acaban los contratos.

"Por tanto, en lugar de ir a un modelo como el de Milei, que ha bajado los contratos de alquiler para que se renueven muy rápidamente con las subidas que eso conlleva, estamos yendo a un modelo en el que la gente tiene más estabilidad en los contratos. Me parece muy buena noticia", explica.

La propuesta de Frente Amplio para ampliar la oferta pública de vivienda: un fondo de edificación español

Emilio Delgado afirma que hay una "discusión absurda entre regular (la oferta) y generarla" porque ambas cosas no son "incompatibles": "Hay que generar oferta, pero diversificada, no solamente privada, sino vivienda pública de protección permanente". En su opinión, no puede ser que España tenga un parque público "absolutamente raquítico" porque entonces, "no hay competencia": "Esto que nos dicen los liberales de que tiene que haber mucha competencia. Lo que están haciendo es que el único mercado que funciona aquí es el privado y no es de recibo que no tengamos un parque de vivienda pública".

Por eso, desde Frente Amplio proponen un "fondo de edificación español" al estilo del que tiene Dinamarca, que funcionaría "como un fondo buitre, pero al revés". Es decir, el Estado acude a los mercados, se financia, con ello promueve alquileres asequibles y con las cuotas de esos alquileres devuelve los créditos que ha solicitado en los mercados, y así se va teniendo un parque de vivienda pública cada vez más grande.

Aun así, no es la única medida que habría que implantar para solucionar el tema de la vivienda: "Es importante fijarnos en los modelos de éxito en todo el mundo y ninguno lo ha conseguido con menos de un 1% del PIB durante lustros. Por tanto, nosotros también pedimos ese 1% y pedimos cosas que al PSOE hasta hace dos días le parecían mal, como los contratos de alquiler indefinido, que votaron en contra hace año y medio y, sin embargo, ahora Sánchez dice que le parece una buena idea".