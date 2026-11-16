Elisa Beni carga contra la propuesta de reconocer legalmente la amistad: "Nos quieren estatalizar hasta la amistad"

La propuesta de reconocer legalmente los vínculos de amistad y conceder determinados derechos a quienes formen parte de la denominada "familia elegida" ha provocado un debate en la tertulia de 'Por Fin', de Onda Cero. La periodista Elisa Beni ha cuestionado que el Estado deba intervenir en este tipo de relaciones personales y ha criticado la intención de regularlas mediante mecanismos administrativos.

"Hemos llegado al punto en que la izquierda quiere seguir ofreciendo derechos. Entonces se los inventa", ha afirmado Beni, que considera que los partidos están planteando nuevas regulaciones mientras siguen pendientes otras cuestiones que afectan a los ciudadanos.

La periodista ha resumido su posición con una frase: "Nos quieren estatalizar hasta la amistad, que a mí esto ya me parece tremendo".

"Si eres amigo de verdad, tampoco hace falta que firmes"

Durante la tertulia, Beni ha puesto en duda la necesidad de formalizar las relaciones de amistad para acceder a determinados permisos y prestaciones.

A su juicio, uno de los principales atractivos de la amistad es precisamente que se trata de una relación libre, que no necesita compromisos legales para mantenerse.

"Lo que pretenden es que tú también tengas que poner y firmar y llevar al Registro Civil que tienes un amigo", ha señalado, antes de cuestionar la utilidad de ese procedimiento: "Si eres amigo de verdad, tampoco hace falta que firmes".

La periodista se ha referido a la posibilidad de reconocer permisos para cuidar a una persona cercana o ausentarse del trabajo por su fallecimiento. Sin embargo, considera que esas situaciones no justifican crear una nueva figura jurídica.

Beni también ha recurrido al ejemplo de la legislación francesa para plantear las obligaciones que podrían derivarse de formalizar estos vínculos. No obstante, ha reconocido que desconoce si las condiciones de ese modelo se incorporarían a las propuestas españolas.

Beni insiste en que la amistad no necesita obligaciones legales

La periodista ha rechazado ese argumento y ha insistido en que la intervención administrativa podría acabar alterando la naturaleza de las relaciones personales.

Para Beni, la amistad se caracteriza por la ausencia de obligaciones impuestas y por la libertad de cada persona para decidir hasta dónde quiere implicarse en el cuidado de los demás.

También ha recordado que existen mecanismos legales para disponer de parte de una herencia a favor de amigos o personas cercanas, sin necesidad de reconocer una nueva categoría familiar.

"Es un intervencionismo que ya en los pocos y últimos resquicios en los que el Estado y los que gobiernan no entraban, que eran nuestras amistades", ha criticado.