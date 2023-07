Díaz y Abascal encienden el debate a raíz del 'sí es sí' y Sánchez acusa a Feijóo de "tener vergüenza" de aparecer con Vox

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, han unido sus voces para defender la gestión de su Gobierno de coalición en el último debate de RTVE antes del 23J y han evidenciado su unidad frente a Abascal.

El debate, al que no asiste el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera que se ha "vetado" la presencia de los socios de Sánchez, PNV, ERC y Bildu, transcurre en un tono menos bronco que el primer cara a cara entre Sánchez y el Feijóo y está exhibiendo la complicidad entre el presidente del Ejecutivo y Díaz.

Como ejemplo, cuando los tres candidatos han empezado a contraponer propuestas en materia de empleo, reforma laboral o cambio climático, Sánchez ha justificado ante Abascal los buenos datos económicos con muletillas como "¿verdad, Yolanda?" o "como dice la vicepresidenta".

"Si por ustedes fuera hubieran arruinado a los trabajadores. No han votado a favor de ningún ERTE...como dice Pedro Sánchez, que ha permitido que acabemos con la precariedad", ha asegurado por su parte la líder de Sumar.

No obstante, al inicio del debate Díaz ha querido marcar perfil al señalar que frente a la derecha y la ultraderecha que, a su juicio, quieren hacer retroceder a España, "hay una segunda propuesta que es la de conformarse con lo que tenemos", en referencia al PSOE.

Cuando se ha mencionado la ley del sí es sí, que ha aprovechado Abascal para recriminarles a ambos los agresores que han sido excarcelados, tanto Sánchez como Díaz han vuelto a hacer pinza en contra de la violencia machista.

"Nosotros Yolanda y yo defendimos ese camino", ha puntualizado Sánchez después de que el líder de Vox haya acusado a este Gobierno de poner "en peligro la libertad y la seguridad de las mujeres"·

La ausencia de Feijóo solo ha salido a colación al inicio del debate, cuando Díaz ha identificado a Abascal y a Feijóo como lo mismo y Sánchez se ha referido a la derecha como "los otros", evitando pronunciar ni siquiera el apellido del candidato del PP.

Díaz reprocha a Abascal su error con Bildu

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha adelantado Pedro Sánchez, a la hora de reprochar a Santiago Abascal que había errado al apuntar que EH Bildu apoyó en el Congreso la reforma laboral.

Ocurrió durante el debate a tres cuando el líder de Vox afeó a Sánchez que aprobó una reforma laboral gracias al "patriotismo" de EH Bildu, cuando ésta es una formación que busca "una España a la que las cosas les vayan mal".

El momento más encendido del debate

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han arremetido contra Santiago Abascal por negar la violencia de género, y éste les ha acusado a su vez de desproteger a las mujeres con la 'ley trans' y la liberación de agresores sexuales por la ley del 'sólo sí es sí'.

El bloque de políticas sociales comenzó con Díaz defendiendo sus propuestas sanitarias y Sánchez identificando los avances sociales con su partido en toda la democracia, siempre con el voto en contra de la derecha. En esa línea, lamentó que PP y Vox se hayan puesto de acuerdo en gobiernos comunes contra la violencia de género, el colectivo Lgtbi y la cultura.

El de Vox, Santiago Abascal, contestó con las liberaciones de agresores sexuales por la ley del 'sólo sí es sí', y preguntó si el Gobierno va a asumir alguna responsabilidad. "Ustedes han traicionado y borrado a las mujeres y están inhabilitados para gobernar y representar a las mujeres".

Sánchez reconoció que "a veces cometemos errores", pero adujo que Vox los comete siempre porque siempre apoya a los machistas, y le citó la autoexclusión de este partido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En todo caso, defendió que la del 'sólo sí es sí' es "una buena ley porque ataja" las agresiones sexuales. "¿Cómo se atreve?", musitó Abascal.

El líder de Vox empezó a justificar su oposición a la "ideología de género", por no reducir la violencia, acabar con la presunción de inocencia de los hombres, crear tribunales específicos y tener un "uso fraudulento" en divorcios, pero pronto saltó a la 'ley trans' y denunció que un hombre que se autoperciba mujer puede pegar a su mujer impunemente o quitar plazas y medallas a mujeres biológicas.

Díaz cortó el discurso de Abascal pidiéndole "que deje de reírse de nosotras" esgrimiendo una foto en la que dos diputados de Vox en Valencia "se están riendo en un minuto de silencio por una mujer asesinada" y aseguró: "Nos matan porque somos mujeres" y "negando la violencia contra las mujeres están provocando exactamente esto". Finalmente, le recriminó que con 1.200 mujeres asesinadas desde 2003 Vox quiera derogar las leyes que las dan derechos. "Las mujeres no lo vamos a permitir, ya lo hicimos con Gallardón", le advirtió recordando que el exministro de Justicia dimitió tras intentar restringir el aborto.

Sánchez acusa a Feijóo de tener "vergüenza" de comparecer junto a Vox

Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de no acudir al 'debate a tres' por tener "vergüenza de comparecer" junto a su "socio", en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal. Según el líder socialista, Feijóo "asume" los votos e incluso las políticas de Vox, y "no se avergüenza" de "gobernar con ellos", pero sí "le da vergüenza" aparecer junto él. "Por eso no está aquí", ha sentenciado.

Abascal ha recibido este comentario entre risas y destacando que considera "enternecedor" escuchar al presidente del Gobierno hablar de pactos cuando Sánchez "mintió a todos los españoles", especialmente a los votantes socialistas, al decir que "no metería a los comunistas en el Gobierno", cuando acabó gobernando con Podemos, metiendo a Bildu "en la dirección del Estado" e incluso indultando a los líderes del 'procés' a los que se ha referido como los "políticos más corruptos".