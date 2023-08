Cuca Gamarra destaca a Feijóo como alternativa "al bloqueo, al desgobierno y la desigualdad"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el Gobierno de Alberto Ñúñez Feijóo es la "alternativa al bloqueo, el desgobierno y la desigualdad".

De este modo se ha pronunciado en una entrada en redes sociales, al hilo de su asistencia este domingo en Soutomaior (Pontevedra) al acto de apertura del curso político del PP con la participación de Núñez Feijóo.

Ha señalado que el del líder de los populares sería un Gobierno "con un proyecto de país en el que se reconozca una amplia mayoría de españoles".

Gamarra ha participado en la apertura del curso político del PP, a la que también ha acudido el coordinador del partido, Elías Bendondo, y un grupo de 'barones' como Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Jorge Azcón, Fernando López Miras o Marga Prohens. Además, ha asistido el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Feijóo, dispuesto a hablar con todos pero sin chantajes

En el acto de inicio del curso político, Feijóo ha mostrado su disposición a dialogar "con los grupos políticos que quieran hablar", aunque ha advertido que no aceptará chantajes ni se someterá a la voluntad de las minorías.

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que digan las minorías no", ha explicado.

El PP de Cataluña rechaza el diálogo con Junts

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha dejado muy claro este domingo su rechazo al diálogo con Junts, con quien se había especulado que Feijóo podría intentar hablar para buscar su apoyo de cara a su investidura a finales de septiembre.