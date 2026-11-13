Los cuatro objetivos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio para el 29N: "30%, 20% y 10%"

La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre ya está en marcha y los principales partidos afrontan las próximas dos semanas con objetivos diferentes. El periodista de Onda Cero Juan de Dios Colmenero identifica cuatro porcentajes que marcarán las aspiraciones de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio: el 30%, el 20% y el 10%.

"Comienza la campaña electoral en una campaña electoral atípica", señala Colmenero en un vídeo para las redes sociales de Onda Cero, en el que analiza las claves de una cita con las urnas marcada por acontecimientos que han alterado los planes iniciales de las formaciones políticas.

Los cuatro objetivos electorales para el 29N

Según el análisis de Colmenero, el Partido Popular tiene como objetivo superar el 30% de intención de voto, mientras que el PSOE aspira a alcanzar también esa barrera.

Para Vox, la referencia estaría en el 20%, mientras que Frente Amplio buscaría llegar al 10%.

"30, 20, 10. Porcentajes grabados a fuego en las formaciones políticas en el inicio de esta campaña electoral", resume el periodista.

Una campaña marcada por acontecimientos imprevistos

Colmenero considera que la campaña ha quedado condicionada por una sucesión de acontecimientos que han desplazado los asuntos que los partidos tenían previsto situar en el centro del debate.

"Los acontecimientos se van desbordando y la actualidad echa por tierra lo que tuvieran preparado cada partido", explica.

El periodista recuerda que el adelanto electoral estuvo motivado por la crisis de vivienda, a la que siguió la dimisión de la portavoz del PSOE por un asunto relacionado con este mismo problema.

Después llegó el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras continúa la investigación sobre las causas de la tragedia.

La huelga general del 11 de noviembre ha sido otro de los acontecimientos que han marcado los días previos al inicio oficial de la campaña.

Los debates y las entrevistas ganan protagonismo frente a los mítines

Más allá de los actos tradicionales de campaña, Colmenero señala el creciente protagonismo de las entrevistas en televisión, los canales de YouTube y las redes sociales.

"Casi lo de menos van a ser los mítines y mucho más van a ser las entrevistas en formatos distintos", sostiene.

En este contexto, el periodista destaca la incertidumbre sobre la celebración de un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y de otro encuentro a cuatro entre los principales candidatos.

"Esperemos a ver si se produce el debate cara a cara y un debate a cuatro, o al menos uno de los dos o los dos, que sería lo deseable", concluye.