Cuánto cuestan unas elecciones generales y en qué se va el dinero

Las elecciones generales cuestan dinero por dos vías. Una de ellas, el pago del Ministerio del Interior, que asume la organización de la jornada; la segunda, la subvención del Estado de los gastos electorales para los partidos, según los escaños y votos que consiguen.

Así, Interior paga la logística de la jornada: cada presidente y vocal titulares de una mesa cobran una dieta de 75 euros por la jornada, y solo los suplentes si pasan a ser titulares. También asume el envío del voto por correo, tanto para residentes como en el extranjero.

Cuánto cuestan unas elecciones: lo que aprobó el Gobierno en comicios anteriores

Para las últimas generales de 2023, el Consejo de Ministros del 6 de junio autorizó aplicar el Fondo de Contingencia por una cantidad de 77,5 millones de euros, ampliando así el crédito de Interior y pagar los gastos ocasionados por las elecciones. Se trata de una parte del gasto, no del total.

Por otro lado, en los comicios de abril de 2019, el Ejecutivo aprobó una partida de 134,8 millones y otros 38 millones para subvencionar los gastos de los partidos.

Cuánto cobran los partidos por cada diputado, senador o cada voto

Las cuantías fijadas para estas elecciones son las siguientes:

21.167,64 euros por cada diputado o senador elegido.

0,81 euros por cada voto al Congreso, si la candidatura saca al menos un diputado.

0,32 euros por cada voto a un candidato que sale elegido senador.

0,26 euros por elector para el envío de propaganda y papeletas a casa, solo para quienes logren grupo parlamentario propio o los escaños o votos necesarios para tenerlo.

Además, cada formación tiene un límite de gasto de 0,37 euros por habitantes de las circunscripciones donde se presenta. En caso de repetir elecciones, las subvenciones por escaño y voto se reducen un 30%, mientras que el límite de gasto bajaría la mitad.