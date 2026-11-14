Cómo comprobar que mi voto por correo ha llegado

A falta de dos semanas para la cita electoral del 29N, los plazos del voto por correo se van agotando. Aquellos electores que deseen votar por correo lo pueden solicitar hasta el día 19 de noviembre (inclusive) para obtener el Certificado de Inscripción en el Censo Electoral, requisito obligatorio para ejercer este derecho.
Se puede pedir por vía telemática en la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina, así como una persona en lugar del elector en caso de enfermedad o discapacidad (acreditada mediante certificación médica oficial), aunque en este caso debe ser autorizada notarialmente o consularmente.
Una vez solicitado, Correos envía la documentación necesaria a los electores en la dirección cumplimentada, donde recibirán las papeletas, sobres y manual para ejercer su derecho al voto por correo. El plazo de depósito del voto por correo finaliza el próximo 25 de noviembre.
Cómo comprobar el estado de mi voto por correo
Una de las dudas que surgen respecto al voto por correo es el estado del propio voto. ¿Ha llegado bien? ¿En qué estado se encuentra? No todo ello se puede comprobar, pero sí realizar un seguimiento de la documentación a través de la sede electrónica del INE, en este enlace.
Dentro del site del INE se puede consultar el estado del voto por correo y el número de envío certificado, cuyo seguimiento se puede hacer cuando la Oficina del Censo Electoral ya ha mandado la documentación a Correos.
Así, en la oficina virtual de Correos se puede recuperar la solicitud con el código CSV que aparece en el documento descargado o también al identificarse con DNI electrónico o certificado digital.
El voto por correo, paso a paso: fechas clave
Cabe recordar que ante cualquier duda se puede consultar con las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, que atienden personalmente o a través del teléfono 900 343 232.
El voto por correo, en cuatro pasos y con sus fechas
Qué hay que hacer para votar por correo el 29N si vives en España, y hasta cuándo.
Pedirlo
Del 6 de octubre al jueves 19 de noviembre
En cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original. Si estás enfermo, otra persona puede pedirlo por ti con autorización notarial y certificado médico.
Recibirlo
Se envía del 9 al 22 de noviembre
Llega por correo certificado a la dirección que hayas dado. Lo firmas tú; si no estás, lo recoges en la oficina.
Votar y enviarlo
Hasta el miércoles 25 de noviembre
Papeleta en su sobre, cerrado. Ese sobre y el certificado, en el sobre dirigido a tu mesa. Se envía certificado desde Correos, sin pagar sello.
Se cuenta en tu mesa
Domingo 29 de noviembre, a las 20:00
El presidente mete los votos por correo en la urna al cerrar la votación. Lo que llega después ya no cuenta.
Si pides el voto por correo, ya no puedes votar en el colegio: el censo te marca como votante por correo.
FUENTE: LOREG, RD 806/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO