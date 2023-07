Belarra pide el voto para Sumar sin mencionar a Yolanda Díaz y reivindica la gestión de Irene Montero

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reivindicado este lunes que el voto a Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz en la que se ha integrado el partido morado, es "el único voto seguro para frenar a las derechas y para seguir avanzando en derechos".

Belarra ha participado esta mañana por primera vez en un acto de campaña junto a Díaz y, compartiendo escenario con ella -aunque sin mencionarla directamente en su intervención-, ha agitado la posibilidad de que el PSOE se abstenga para facilitar un Gobierno del PP sin Vox.

Ya lo hizo, ha recordado, "para que gobernara el PP de Mariano Rajoy", y hace escasas semanas "permitió que en Pamplona gobierne la derecha" de UPN, al no conseguir un pacto de Gobierno con EH Bildu y el resto de la izquierda.

Reivindica la gestión de Irene Montero

En su discurso, Belarra ha ensalzado varios logros del Gobierno de coalición. Algunos impulsados por Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo interprofesional, pero también otros con la firma de Podemos y muy poco reivindicados por Díaz durante la campaña, como la ley trans o la ley del sólo sí es sí.

Ambas son normas que promovió la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuya exclusión de las listas de Sumar fue el punto más espinoso en la tensa negociación para la incorporación de Podemos a la coalición.

Belarra, que concurre como número 5 por Sumar, ha aseverado asimismo que, aunque "como demócrata" le preocupa "muchísimo que pueda llegar al Gobierno la ultraderecha" de Vox, le preocupa "muchísimo más que el PP pueda recuperar el Gobierno", porque es "el partido más corrupto de Europa", "el más sucio con sus adversarios" y el que hizo "todo lo legal y también lo ilegal" para evitar que Podemos llegara al Gobierno.

Y, respecto a los navarros que puedan dudar si votar a formaciones nacionalistas, Belarra ha "agradecido y reconocido" el papel de EH Bildu o ERC en "la construcción de una mayoría progresista y plurinacional", pero ha avisado de que "si Sumar no está fuerte", no habrá "Gobierno de coalición que apoyar por parte de las fuerzas nacionalistas".

Guiño de Yolanda Díaz a Belarra

Por su parte, Yolanda Díaz no ha hecho alusión a Podemos en su intervención, como viene siendo costumbre en la campaña, pero sí ha mencionado a Belarra. Si bien no ha aplaudido explícitamente su labor al frente del Ministerio de Derechos Sociales, le ha hecho un guiño mientras criticaba el "modelo social" del PP: "El señor Feijóo, cuando habla de bienestar social no se remite a Ione Belarra, con lo que ha hecho en dependencia; se remite al señor Abascal".

Antes del acto, Díaz y Belarra han llegado juntas al Monumento a los Fueros a las 11 horas de la mañana, donde les esperaba un enjambre de cámaras, y desde ahí han paseado por el centro de Pamplona.