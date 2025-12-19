Joaquín Manso critica las condiciones de María Guardiola para conceder entrevistas: "Son inaceptables"

El director de El Mundo, Joaquín Manso, ha sido muy crítico este jueves en la tertulia de Más de Uno con la estrategia de campaña de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Manso calificó de "inaceptables" las condiciones que, a su juicio, la dirigente del PP ha ido imponiendo para conceder entrevistas durante la recta final de la campaña electoral.

Según Manso, las elecciones sirven para medir "en qué medida Sánchez es un activo tóxico para el Partido Socialista" y también para comprobar si el Partido Popular es percibido como una alternativa sólida, condicionada por el crecimiento de Vox. No obstante, subrayó que por encima de todo hay "un cambio sociológico profundísimo" en la comunidad.

Manso aseguró que la derecha superará ampliamente el 55% de los votos en Extremadura y apuntó a encuestas internas que elevan esa cifra incluso al 58%. Por eso, sostiene que el PSOE "desaparece como alternativa" en territorios donde antes tenía un dominio estructural.

El ciudadano ha dejado de percibir utilidad social en el voto al Partido Socialista

La "evolución" de Guardiola

Sobre la estrategia de María Guardiola, reconoció que inicialmente había sabido leer bien ese cambio social, porque se presentó como un factor de estabilidad frente a Vox y dejando al PSOE en un segundo plano. Sin embargo, consideró que algunos episodios recientes contradicen ese planteamiento. Entre ellos, mencionó tanto determinadas denuncias políticas como la ausencia del líder nacional del PP en el cierre de campaña, algo que, a su juicio, "no tiene ningún sentido" si se apela a un proyecto nacional.

La relación de Guardiola con la prensa

En este punto, Manso centró su crítica más dura:

Me parece también contradictorio con la falta de respeto a los ciudadanos que han ido representando las condiciones inaceptables que ha ido poniendo para las entrevistas

El director de El Mundo lamentó que la campaña se cierre "sin ninguna entrevista presencial", salvo una breve comparecencia en el centro territorial de TVE que, según recordó, "duró 10 minutos".

El resto de las intervenciones mediáticas de la presidenta extremeña, añadió, se han limitado a llamadas telefónicas. "Las demás han sido por teléfono. ¿Qué tiene miedo esta mujer?", se preguntó Manso en antena. En su opinión, este tipo de estrategia "elude el escrutinio ciudadano".

Por último, el periodista apeló directamente a la responsabilidad de los medios de comunicación.

Se establece un precedente que espero que no tenga continuidad. A los propios medios nos corresponde cerrar la puerta a ese precedente

Un mensaje claro contra lo que considera una deriva hacia campañas cada vez más controladas y menos abiertas al contraste público.