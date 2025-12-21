Así es el sistema electoral en Extremadura: cómo se eligen los representantes de la Junta

El pasado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la disolución del Parlamento Extremeño y la fecha de las elecciones anticipadas. María Guardiola, actual presidenta de la comunidad, no logró sacar adelante los presupuestos del próximo año 2026 y se vio forzada a estas elecciones anticipadas. De esta manera, el órgano de gobierno de la comunidad autónoma de Extremadura, que es la Junta de Extremadura, debe conformarse de nuevo. Los 65 diputados autonómicos que componen la asamblea extremeña, serán elegidos este domingo 21 de diciembre.

Repasamos los aspectos más relevantes en la conformación de los representantes de la Junta de Extremadura.

Derecho a voto

En las elecciones a la Junta de Extremadura pueden votar todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años que estén empadronados en la comunidad de Extremadura.

Los extremeños residentes en el extranjero también pueden votar, siempre y cuando estén inscritos en el censo de residentes ausentes (CERA).

Este 21 de diciembre son 890.967 extremeños y extremeñas los que tienen derecho a voto. De este total de electores, el 860.359 forman parte del censo electoral de residentes y 30.608 forman parte del censo de residentes ausentes, es decir, de extremeños y extremeñas que viven en el extranjero.

Listas cerradas

Los partidos políticos que se presentan a las elecciones de Extremadura, presentan listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que los extremeños y extremeñas votan por la lista completa del partido, no por los candidatos. Si un candidato, por distintas circunstancias, deja su escaño durante la legislatura, lo sustituirá el siguiente en la lista del partido político.

Reparto por provincias

La asamblea de Extremadura está compuesta por 65 diputados en total. El territorio de la comunidad de Extremadura está dividido por dos circunscripciones electorales, que son: provincia de Cáceres y provincia de Badajoz. Según datos ofrecidos por Elena Manzano, actual consejera de Hacienda y administración pública en la Junta de Extremadura, en estas elecciones se elegirán 29 diputados por la provincia de Cáceres y 36 diputados por la provincia de Badajoz.

Al terminar las elecciones, el resultado final indicará quién gobernará la comunidad autónoma, pero es esencial tener en cuenta que la repartición de los escaños se hará por separado en cada provincia, hecho que afectará a los resultados.

Requisitos para entrar en la repartición de escaños

Para poder entrar en el reparto de escaños, será imprescindible que los partidos lleguen a alcanzar el 5% de los votos válidos, incluyendo los votos en blanco, en la circunscripción.

Este aspecto es muy importante, ya que este requisito puede dejar fuera a partidos políticos que no logran este mínimo del 5%, aunque hayan tenido el apoyo de miles de votantes en las elecciones.

[[H3:Método de asignación de escaños: Método D’Hondt]]

En las elecciones autonómicas de Extremadura, se realizará el reparto de escaños a través del Método D’Hondt. Este método es un sistema matemático que se acostumbra a utilizar para asignar escaños en las elecciones de manera proporcional. Aplica divisiones de manera sucesiva de los votos y asigna los escaños a los cocientes más altos. Dicho método de repartición favorece a los partidos más votados, sobre todo en circunscripciones con menos escaños, como es la situación de la provincia de Cáceres.

Hay que tener en cuenta que la repartición independiente de los escaños en las dos provincias y el método D’Hondt, puede hacer que un partido consiga representación en una provincia y se quede sin posibilidades de representación en la otra.

La mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura es de 33 escaños. Es decir, el partido político que gane las elecciones autonómicas, tendrá que tener en cuenta, que si consigue menos de 33 escaños, deberá realizar pactos con otras formaciones políticas para poder aplicar políticas en la Junta de Extremadura. Esto condiciona de manera directa la estabilidad del gobierno de la comunidad de Extremadura.