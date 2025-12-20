Guía de las elecciones en Extremadura: mesas electorales, horarios, votos...

Este domingo 21 de diciembre se celebrarán las elecciones autonómicas en Extremadura, después que la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, representante del Partido Popular, decidiera convocar elecciones anticipadas. Esta decisión es el resultado de que el PP no consiguió el apoyo por parte de los demás partidos políticos representados en el Parlamento de Extremadura para poder aprobar los presupuestos autonómicos del año 2026.

Según el Instituto Nacional de Estadística, este 21 de diciembre son 890.967 extremeños los que están llamados a las urnas y tienen derecho a voto.

Horario de votación

Los colegios electorales abrirán sus puertas a los votantes a las 9:00 y se cerrarán a las 20:00.

Si a las 20:00 hay personas dentro del colegio electoral a la espera de poder votar, tienen todo el derecho a votar y se les permitirá realizar la votación antes de cerrar de manera definitiva el colegio electoral. Es importante tener en cuenta que no se dejará entrar a los colegios electorales a partir de las 20:00.

Lugar de votación y mesas electorales

Si estás inscrito en el censo electoral, la Oficina del Censo Electoral enviará a tu domicilio oficial una tarjeta censal con tus datos. En esta se indica: dirección del colegio electoral correspondiente, sección y mesa.

Si por distintas razones, no recibes la tarjeta censal antes del día de la votación, puedes consultar la dirección del colegio electoral donde tienes que votar y la mesa, en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.

Las mesas electorales están compuestas por el presidente y los vocales. Si en estas elecciones te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, recuerda que tienes derecho a un permiso especial en el trabajo para poder cumplir con tus funciones como miembro de la mesa electoral. Si trabajas el mismo 21 de diciembre, la empresa debe darte el día completo libre y pagado, es decir un permiso retribuido. Además de tener derecho a la reducción de 5 horas en tu jornada laboral al día siguiente.

A esta reducción de 5 horas en la jornada laboral al día siguiente de las votaciones, tienen el derecho a acogerse todos los miembros de la mesa electoral.

Documentación para poder votar

Para poder ejercer tu derecho a voto el día 21 de diciembre en las elecciones a la Asamblea de Extremadura, es imprescindible que lleves contigo un documento de identificación original y válido, que incluya una fotografía. No se aceptarán fotocopias.

Los documentos aceptados son:

Pasaporte con fotografía incluida.

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Carnet de conducir con fotografía

Tarjeta de residencia. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la tengan.

Si solicitas y realizas el voto por correo, también tendrás que presentar alguno de estos documentos en la oficina de correos.

Voto por correo

El plazo establecido para poder pedir el voto por correo terminó el pasado 11 de diciembre. Si has solicitado el voto por correo, la Oficina del Censo Electoral te enviará la documentación a la dirección indicada en la solicitud. Los votantes por correo, tendrán que entregar sus votos en una oficina postal antes del día 17 de diciembre.

Recuerda que si te han aceptado el voto por correo, no puedes votar el día de las elecciones en la mesa electoral.

Tipos de votos

Durante las elecciones es esencial tener conocimientos de la validez de los votos y también es importante saber diferenciar entre voto nulo y voto en blanco, que en algunas ocasiones se pueden confundir. Un voto es válido, cuando se marca de manera clara y correcta la papeleta de una candidatura.

El voto en blanco es cuando se introduce en la urna un sobre vacío, por tanto, no se asigna ninguna candidatura a ese voto, pero sí que cuenta para el cómputo total de las votaciones. En cambio, el voto nulo no computa. Suelen ser papeletas mal cumplimentadas o extraviadas, así como papeletas donde están marcados varios candidatos.

Una vez cerrada la mesa electoral, se empieza el recuento de votos. En el recuento de votos están presentes los miembros de la mesa, interventores y apoderados.

Consejos para el día de las votaciones

Para poder votar con tranquilidad en las elecciones autonómicas de Extremadura, te damos dos recomendaciones básicas pero esenciales: consulta la mesa electoral en la que tienes que votar antes del día de las elecciones y acude con tiempo al colegio electoral y lleva contigo el documento de identidad con fotografía.