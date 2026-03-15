A qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León

Castilla y León celebra este domingo elecciones autonómicas y un total de 131 candidaturas de 26 partidos concurren a estas elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. La distribución de candidaturas por provincias sería la siguiente:

Valladolid: 17 candidaturas

León, Salamanca y Zamora: 16 candidaturas cada una

Palencia: 15 candidaturas

Ávila y Burgos: 14 candidaturas cada una

Soria: 12 candidaturas

Segovia: 11 candidaturas

Como se puede apreciar, la distribución no es uniforme en todo el territorio, puesto que solo nueve formaciones se presentan en las nueve provincias que confirman la comunidad:

PP : Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco como candidato.

: Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco como candidato. PSOE : Partido Socialista Obrero Español, con Carlos Martínez Mínguez a la cabeza.

: Partido Socialista Obrero Español, con Carlos Martínez Mínguez a la cabeza. Vox : Encabezados por Carlos Pollán Fernández .

: Encabezados por Carlos Pollán Fernández . Podemos-Alianza Verde CyL : Coalición de Podemos y Alianza Verde que lidera Miguel Ángel Llamas.

: Coalición de Podemos y Alianza Verde que lidera Miguel Ángel Llamas. IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo (En Común): Coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con Juan Antonio Gascón como candidato.

(En Común): Coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con Juan Antonio Gascón como candidato. Se Acabó la Fiesta (SALF): El partido de Alvise Pérez, con Lucía Echevarrieta.

(SALF): El partido de Alvise Pérez, con Lucía Echevarrieta. Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA).

(PACMA). Escaños en Blanco (Eb): Una formación que busca que los escaños no asignados queden vacíos.

(Eb): Una formación que busca que los escaños no asignados queden vacíos. Partido Castellano - Tierra Comunera (PCAS-TC).

Como ya ha sucedido en anteriores comicios de Castilla y León, hay partidos regionalistas con peso actual dentro de la Cortes pero que no se presentan en todas las provincias. Es el caso de Soria ¡Ya! (SYA), con Ángel Ceña, que se presenta únicamente en Soria; o el partido leonés Unión del Pueblo Leonés (UPL), con Alicia Gallego, que se presenta en León, Zamora y Salamanca. Y en el caso de Ciudadanos, se presenta en todas las provincias excepto en Segovia.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): el horario estándar de votación es de 9:00 a 20:00, momento en el que se produce el cierre. Pero las personas que estén haciendo cola ante la mesa electoral antes de esa hora pueden votar aunque pasen las 20:00 mientras continúen en la fila.