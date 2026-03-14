El papel de Soria, Zamora y Ávila en el resultado final de las elecciones de Castilla y León

Las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 renovarán las Cortes de Castilla y León, compuestas por 82 procuradores elegidos en circunscripciones provinciales.

Este sistema hace que cada provincia reparta sus propios escaños mediante el método D’Hondt, lo que convierte a territorios con pocos diputados en escenarios especialmente sensibles a cambios mínimos en el voto.

Soria: el laboratorio del voto provincialista

Si hay una provincia que simboliza el peso de los movimientos locales en Castilla y León es Soria. En las últimas elecciones autonómicas, la plataforma ciudadana Soria ¡Ya! irrumpió con fuerza y logró tres de los cinco procuradores de la provincia, convirtiéndose en la fuerza más votada.

Ese resultado abrió una nueva etapa política en la comunidad: por primera vez, partidos estrictamente provinciales tenían capacidad real de influencia en las Cortes. Las previsiones para 2026 apuntan a que el reparto volverá a estar muy fragmentado entre PSOE, PP, Soria ¡Ya! y otras fuerzas, con la posibilidad incluso de que una sola acta decida el resultado final.

Cabe ver también el peso del candidato socialista Carlos Martínez, alcalde de Soria, en las elecciones autonómicas. Tras cuatro mayorías absolutas en la capital soriana, es posible que el peso de su figura arrastre a los socialistas a un mejor resultado en la provincia que en anteriores elecciones.

Zamora: el voto tradicional en transformación

En Zamora el escenario electoral ha sido históricamente más estable, con predominio de los grandes partidos estatales. Sin embargo, la provincia afronta desafíos demográficos muy marcados: la pérdida de población y el envejecimiento han convertido el desarrollo territorial y los servicios públicos en temas centrales del debate político.

A pesar de que su capital es la única en España gobernada por Izquierda Unida, el tirón de la izquierda no parece llegar hasta las autonómicas, donde en las pasadas elecciones no consiguieron ningún escaño.

El resultado en Zamora puede ser determinante porque se trata de una circunscripción donde los escaños suelen decidirse por márgenes estrechos. En un contexto de fragmentación política, pequeñas variaciones en el voto pueden traducirse en cambios de representación que, sumados al resto de provincias, inclinen la mayoría parlamentaria.

Ávila: el precedente de un partido provincial

Ávila es otro ejemplo de cómo la política autonómica puede verse alterada por actores locales. El partido Por Ávila, surgido de una escisión del Partido Popular, logró representación en las Cortes y se consolidó como una voz específica de la provincia.

Su presencia refleja una tendencia creciente en Castilla y León: el auge de formaciones que reivindican políticas diferenciadas para territorios concretos. Aunque su peso en número de escaños es limitado, estos partidos pueden resultar decisivos en parlamentos fragmentados, especialmente si las mayorías dependen de pocos votos.

El factor provincial en un parlamento fragmentado

La entrada de partidos provincialistas en las Cortes ha aumentado la pluralidad del Parlamento autonómico y ha convertido a Castilla y León en una de las comunidades con mayor presencia de fuerzas territoriales. En la legislatura anterior llegaron a sumar siete procuradores entre varias formaciones locales.

Este fenómeno refleja una tendencia más amplia: la aparición de identidades políticas territoriales vinculadas a problemas concretos, como la despoblación o la desigualdad territorial entre provincias.

En unas elecciones autonómicas donde aún es una incógnita cual será el partido más votado, las provincias menos pobladas de Castilla y León pueden tener un peso político mayor del que sugieren sus cifras demográficas. Soria, Zamora y Ávila reúnen algunos de los factores que pueden inclinar el resultado final: circunscripciones con pocos escaños pero muy disputadas, la presencia de partidos provincialistas y electorados sensibles a debates como la despoblación o el desarrollo territorial.