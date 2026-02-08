Pilar Alegría pide que nadie se quede en casa: "Hoy decidimos el futuro de Aragón"

La secretaria general del PSOE de Aragón y candidata de esta formación en las elecciones que se celebran este domingo en la comunidad, Pilar Alegría, hizo un llamamiento a la participación, pidió "que nadie se quede en casa" y afirmó estar "ilusionada" después de votar señalando que "hasta el día acompaña".

Así lo afirmó Alegría en unas declaraciones a los periodistas que acudieron al Instituto Goya de Zaragoza, donde la candidata socialista votó. Solicitó a todos los ciudadanos que participen en la jornada electoral y esperó que "nadie se quede en casa y que todo el mundo salga a votar porque lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma y de nuestra tierra".

"En una jornada tan importante para nuestra comunidad autónoma pido hacer un llamamiento a esa movilización, a esa participación y a esa responsabilidad por parte de todos los aragoneses".

Alegría dijo que aprovechará "el resto de la mañana para saludar a compañeros y compañeras que están ejerciendo además hoy un papel clave, como son los interventores y apoderados". Asimismo, deseó que la jornada electoral transcurra "sin ningún incidente y con toda la normalidad que exige un día como hoy, que es la fiesta de la democracia".