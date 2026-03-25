Marta García Aller, sobre la entrevista de Juanma Moreno en Más de uno: "Para no querer hablar de Vox, lo hacía todo el rato"

Es muy interesante eso que te dijo ayer Juanma Moreno aquí para explicar el adelanto de la fecha de las elecciones andaluzas. Es interesante también lo que no dijo. "Cuanto menos hablemos de Vox, mejor", dijo. Que es una manera de hablar de Vox. Te dijo también que el verdadero adversario del PP es "la abstención y el exceso de confianza", que es una manera de mostrar confianza.

Para no querer hablar de Vox, el presidente de la Junta de Andalucía hablaba de Vox todo el rato. Hablaba de Vox cuando dice que van a buscar no depender de nadie. Hablaba de Vox cuando dice que Andalucía se juega seguir en un Gobierno de estabilidad y sensatez "o meternos en un lío". Cuando Juanma Moreno habla de lío está hablando de Vox.

Cuando dice que es un esfuerzo inútil hablar de Vox está hablando de Abascal. Y está bastante claro también a quién se refiere cuando añade que él no va a hacer políticas populistas, ni radicales. Como cuando dice que no tener mayoría absoluta limita "la centralidad" y quita "estabilidad". Juraría que habla de Vox.

Al presidente de la Junta, le va bien que en vez de decisivo, Vox parezca un estorbo. En 2022 le salió bien y consiguió 58 escaños. Para revalidar mayoría absoluta, el 18 de mayo va a necesitar que se repita aquella desmovilización de la izquierda (de la que a este paso la izquierda es capaz de ocuparse ella solita) y frenar a Vox.

En realidad, no hablar de Vox quiere decir no polemizar con ellos. Bastante lío interno tiene ya. Por más que Abascal los quiera hacer externos echando del partido a todo el que le chiste.

Y mientras Juanma Moreno te decía ayer que no quiere hablar de Vox, el partido emitía un comunicado para defenderse de las acusaciones sobre la falta de transparencia en sus relaciones con el grupo empresarial de la familia Ariza y Kiko Méndez-Monasterio. Hoy El Confidencial revela más pagos encubiertos al Toro TV. De Vox, ahora, quienes tienen que hablar son ellos. Cada vez tienen más pagos que explicar.

¿Moraleja?

Moreno de Vox no dice ni pío

Pero celebra que tenga este lío.