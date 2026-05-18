Espantada de María Jesús Montero para no atender a los medios: sale por la puerta de atrás durante la rueda de prensa de su secretario de comunicación

La debacle del PSOE-A en las elecciones al Parlamento de Andalucía, en las que ha obtenido el peor resultado de su historia, se resume en una de las imágenes más significativas del día después de la celebración de los comicios andaluces.

Durante la rueda de prensa del secretario de comunicación del partido socialista, Fernando López Gil, ofrecida este lunes en la sede del PSOE-A en Sevilla, las cámaras de LaSexta han captado cómo la candidata María Jesús Montero se marchaba por una puerta trasera para dirigirse hacia un coche.

De esta manera, Montero habría aprovechado la presencia de los medios de comunicación en el interior de la sede socialista para hacer una “espantada” y evitar así cualquier tipo de declaración o explicación tras los 28 escaños obtenidos por su partido, quedándose como segunda fuerza y muy alejada de los 53 escaños obtenidos por el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla.

Montero será la “jefa de la oposición” en Andalucía durante los próximos años

Unas declaraciones que sí ha querido ofrecer durante una entrevista previa en la Cadena Ser en la que ha confirmado que será la “jefa de la oposición” durante los próximos años, aunque no ha llegado a aclarar que permanezca en esa responsabilidad durante los cuatro años de legislatura.

La mandataria socialista ha añadido que “en cuatro años pasan muchas cosas” y “voy minuto a minuto, partido a partido”, en esta entrevista concedida después de que el PSOE-A empeorase en esta cita con las urnas su suelo electoral en esta comunidad, consiguiendo dos escaños menos que los obtenidos en 2022.

También ha añadido que asumió el liderazgo de la institución socialista “en unas condiciones muy complicadas, pero siendo muy consciente de que era el momento de venir, y que además tenía el aprendizaje".