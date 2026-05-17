Carlos Alsina se pone al frente del programa especial Elecciones Andalucía 2026

¿Conseguirá el Partido Popular la mayoría absoluta o tendrá que depender de Vox? ¿Parará el PSOE la sangría que le auguran las encuestas? ¿Cómo afectará a la izquierda del PSOE la división en dos bloques? Las respuestas a estas preguntas empezarán a conocerse cuando este domingo a las 20:00 horas se abran las urnas en los colegios electorales de Andalucía.

Y Carlos Alsina se lo contará desde esa hora a los oyentes de Onda Cero, en el programa especial 'Elecciones andaluzas 2026', que comenzará a las 20:00 horas, precisamente, con el cierre de colegios y los resultados de las encuestas a pie de urna. A partir de las 21:00 horas, Alsina ofrecerá minuto a minuto el escrutinio real de votos, que finalmente decidirá quién será el inquilino de San Telmo para los próximos cuatro años.

Junto a Carlos Alsina, analizarán los diferentes escenarios que se abran los periodistas Rubén Amón, Rafa Latorre, Julián Cabrera, Ainhoa Martínez, Marta García Aller, Javier Caraballo, Ignacio Varela y el jefe de Informativos de Onda Cero Andalucía, Juancho Fontán.

Despliegue de Onda Cero Andalucía

Las redacciones de todas las emisoras de Onda Cero Andalucía trabajarán a pleno rendimiento para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la jornada electoral. Desde primera hora, redactores y equipos técnicos seguirán las votaciones de los principales candidatos en los colegios electorales.

Y en la tarde-noche, Onda Cero abrirá las líneas con los lugares donde los partidos establezcan sus sedes electorales para seguir el escrutinio.

La noche electoral en Onda Cero finalizará cuando el último de los principales candidatos comparezca ante los medios de comunicación para valorar los resultados.

Desde primera hora

Desde las 07:00 horas de la mañana, Yolanda Viladecans ha hecho seguimiento en Noticias Fin de Semana y en los boletines informativos de Onda Cero, con conexiones con Andalucía para actualizar el minuto a minuto de la jornada.

La web y app de Onda Cero también ofrece información detallada de todo cuanto suceda durante el domingo, así como el escrutinio de voto en tiempo real en Andalucía, cada provincia y cada municipio.