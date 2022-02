Djokovic dice estar dispuesto a sacrificar torneos antes que vacunarse

LEER MÁS Novak Djokovic abandona Australia tras perder su batalla judicial y pone rumbo a Dubái

El tenista Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra la covid-19, ha roto su silencio tras el escándalo que protagonizó antes del Open de Australia y ha dicho que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento antivacunas.

"No estoy en contra de la vacunación"

En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición. Además, recalcó que no está en contra de la vacunación: "Nunca he estado contra la vacunación, pero siempre he defendido la libertad de decidir sobre qué te metes en tu cuerpo".

Sobre su decisión a no vacunarse, Djokovic ha explicado que los principios de su decisión se basan en que su cuerpo es más importante que cualquier título. "Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo",, señala.

Djokovic intentó acceder el a Australia para disputar el Open sin estar vacunado y terminó con su deportación con problemas con su visado.

"Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar"

Al ser preguntado si sacrificaría torneos como el de Wimbledon o Roland Garros, el tenista contestó: "Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar".

El tenista se mantiene firme en su idea de no vacunarse pese a la exigencia de numerosos torneos y afirma que está dispuesto a renunciar a ellos por esta razón. "Podría renunciar a torneos que me obliguen a cambiar mi postura cobre la vacuna, es el precio que estoy dispuesto a pagar".

Djokovic, que también afirmó que espera "poder jugar muchos años más" pese a la incertidumbre sobre los torneos que le obligan a vacunarse, también confesó el porqué de su postura a vacunarse. "Los principios de mi decisión se basan en que mi cuerpo es más importante que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo".