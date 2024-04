Madrid despide a Nadal con un homenaje en la Caja Mágica

Rafa Nadal se ha despedido este martes para siempre del Mutua Madrid Open tras perder ante el checo Jiri Lehecka en octavos de final. El tenista manacorí ha dicho adiós para siempre a un torneo que ha jugado en veinte ocasiones y ha ganado en cinco.

Al término del partido nadie se ha querido mover de la Caja Mágica para despedir a un jugador histórico y le han rendido un sentido homenaje en el que se han desplegado cinco lonas, una por cada vez que ha ganado el torneo, formando el lema "Gracias Rafa".

"Han sido unos días muy especiales para mi. He tenido la oportunidad de volver a jugar aquí, en una pista que me ha dado tanto a nivel emocional y profesional. Hace pocas semanas no sabía si podría volver a competir en un partido oficial. He podido jugar dos semanas. Ha sido inolvidable. Ha sido un viaje increíble. Vine por primera vez en el 2003. La primera vez que llegué siendo competitivo en el 2005 fue una de las victorias más emocionantes de mi carrera",

Nadal ha tenido, además, unas palabras con toda la afición de Madrid y se he despedido agradeciendo el apoyo recibido siempre que ha jugado el torneo. "Madrid es más importante que algún Grand Slam que he ganado", ha reconocido.

"Espero haber sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones (...) Lo único que puedo decir es gracias (...) Era un día difícil, pero creo que la vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales", ha dicho un Rafa Nadal que ha destacado el hecho de haberse podido despedir de Madrid jugando.