Rafa Nadal ya entrena en Roland Garros

El balear, que viajó a París este mismo lunes, fue vitoreado por los aficionados presentes en el recinto en su salida a la pista principal del certamen francés, que pisó por primera vez desde el 5 de junio de 2022, cuando levantó su última 'Copa de los Mosqueteros' al vencer en la final al noruego Casper Ruud.

Junto a Marc López y Vivien Cabos, Nadal, que dentro de unas semanas cumplirá 38 años, completó un entrenamiento de una hora y media en el que no forzó demasiado, mientras Carlos Moyá y Gustavo Marcaccio observaban la sesión. El techo de la Philippe-Chatrier refugió al de Manacor de la lluvia con la que sorprendía París.

Una lesión negó al ganador de 22 títulos de 'Grand Slam' la posibilidad de luchar por el título en 2023, y este año espera poner fin a su ausencia en los últimos dos cursos, aunque todavía no ha confirmado su presencia. En este 2024, ya adelantó que esta podría ser su última temporada en activo.

"Voy a jugar el torneo pensando que puedo estar al máximo, al 100%. Si el 100% no es suficiente ni para ganar un partido, voy a aceptarlo. Pero no quiero entrar a la pista sabiendo que no tengo opciones. Si hay un 0,01% de posibilidades, lo quiero intentar", explicó hace unos días en Roma tras su derrota en el Foro Itálico.

En total, Nadal, que podría debutar este domingo, ha jugado ocho partidos sobre tierra batida, con cinco victorias y tres derrotas, este año: dos en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, cuatro en el Mutua Madrid Open y dos en el Masters 1.000 de Roma.