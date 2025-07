El emotivo discurso de Carlos Alcaraz tras la final de Wimbledon: "Me voy con la cabeza muy alta"

El tenista español Carlos Alcaraz ha perdido la final de Wimbledon ante Jannik Sinner, por lo que le ha sido imposible revalidar el título que consiguió en 2023 y 2024. Tras el partido, Alcaraz ha asegurado que se va con "la cabeza muy alta" y que son derrotas como estas las que forjan a "un gran campeón".

El joven afirma estar orgulloso de lo que ha hecho y del resultado que ha obtenido este domingo ante Sinner. "Estoy orgulloso de lo que he hecho en las últimas cuatro semanas y me voy con la cabeza muy alta. He hecho todo lo que he podido contra un tenista que ha hecho un partido increíble. Perder una final de Grand Slam siempre es jodido, pero hemos aprendido a aceptar las cosas como vienen y sacar lo positivo. No estoy mal, estoy contento de cómo lo he hecho", ha señalado.

Estoy orgulloso de lo que he hecho en las últimas cuatro semanas y me voy con la cabeza muy alta

"Con derrotas como la de hoy también se forma un gran campeón. Ahí es donde más se puede aprender. No se puede ganar siempre, hay que aceptar perder y que el otro jugador de vez en cuando puede ser mejor que tú". Respecto al motivo de la derrota, Alcaraz ha negado cualquier problema físico y asegura que estuvo en los malos porcentajes con el primero, que desde la línea de fondo el italiano ha sido mejor y que él ha regalado muchos puntos con el segundo servicio.

"No me ha sorprendido el nivel (de Sinner) porque sé que es un gran jugador y un gran campeón. Los campeones aprenden de las derrotas. Sabía que iba a aprender de París, que no iba a hacer los mismos errores que entonces. El nivel al que jugó fue muy alto y no me sorprendió porque sé que es un campeón".

Sé que es un gran jugador y un gran campeón

El español también fue preguntado durante la rueda de prensa tras el partido sobre si esta derrota es en cierto modo parecida a la de los Juegos Olímpicos de París contra Novak Djokovic.

A este respecto, Alcaraz ha asegurado que se trata de "una sensación diferente" porque, según afirma, "en los Juegos estaba mal emocionalmente después del partido. Fue muy difícil de aceptar ese momento. Ahora, este año he estado en diferentes situaciones de las que he aprendido. Ahora estoy en una posición en la que acepto lo que me llega de la forma que me llega. He perdido una final en un Grand Slam, pero estoy orgulloso de haber llegado a una final. Quiero quedarme con los buenos momentos".