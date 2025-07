Carlos Alcaraz se gana a Reino Unido tras su gesto con Kate Middleton en Wimbledon

Carlos Alcaraz no levantó el trofeo este año en Wimbledon, pero se ha ganado el cariño incondicional del público británico. Su reverencia a la princesa Kate Middleton durante la entrega de premios ha sido uno los gestos más comentarios de toda la final, un detalle de respeto que ha traspasado la pista y se ha colocado en los corazones de miles de los aficionados.

En la Central Court, tras caer ante Jannik Sinner en cuatro sets, el murciano se acercó a recoger su trofeo de subcampeón. Y lo hizo con una sonrisa sincera y una reverencia que no ha pasado desapercibida.

La educación como señal de identidad

No es la primera vez que el joven tenista demuestra que su grandeza no se limita al tenis. Su gesto ha sido descrito como elegante, espontáneo y profundamente simbólico. No todos los deportistas internacionales tienen presente el protocolo británico, pero Alcaraz no solo lo conocía y lo ejecutó con una naturalidad asombrosa.

En la ceremonia también se encontraba el rey Felipe VI, que viajó a Londres para apoyar a Carlitos en su tercera final sobre la hierba sagrada del All England Club. Aunque esta vez no pudo celebrar una victoria, el monarca no dudó en dedicarle unas palabras. "Has hecho que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti", dijo.

Inquebrantable

A pesar de la derrota, Alcaraz no perdió el norte. En sus declaraciones posteriores, quiso agradecer públicamente al rey su presencia y todo el apoyo recibido desde las gradas. Se mostró satisfecho con su nivel y confiado de cara al futuro, sabiendo que lo importante no es solo ganar, sino cómo se compite.