Horario y dónde ver el Nadal vs Lehecka del Mutua Madrid Open

Rafa Nadal sigue adelante en el Mutua Madrid Open tras eliminar este lunes a Cachín en un durísimo partido que se ha alargado más de tres horas.

Nadal arrasó en el primer set endosándole un 6-1 al argentino que supo reponerse y llevar el segundo hasta el tie break. En el tercero, el español volvió a imponerse con solvencia (6-3).

El histórico tenista español sigue alargando así su andadura en la que ya ha anunciado que será su última vez en Madrid, un torneo que ha ganado en cinco ocasiones (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017).

Este martes vuelve a unos octavos de final ante el checo Jiri Lehecka, número 31 del ranking ATP. Lo hará para cerrar una jornada espectacular en la tierra batida de la Caja Mágica en la que está previsto que se jueguen todos los partidos del cuadro masculino y que comenzará a las 11:00 horas.

El partido entre Rafa Nadal y Jiri Lehecka está previsto como el último del día, por lo que no se espera que comience antes de las 21:30. Podrá seguirse en el Radioestadio de Onda Cero, con Edu García y todo el equipo, y en televisión a través de La 1, la plataforma RTVE Play y Movistar Plus+.

Un rato antes, en torno a las 16:00 horas, está previsto el partido de octavos del vigente campeón del torneo, Carlos Alcaraz, que se medirá al alemán Jan-Lennard Struff. Este partido podrá verse de igual manera a través de La 1, la plataforma RTVE Play y Movistar Plus+.