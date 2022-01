Quién es Pepe Imaz, el gurú detrás de Djokovic

Pepe Imaz es un ex tenista profesional que saltó a la fama cuando comenzó a trabajar con Novak Djokovic. El caso de Imaz es muy particular como el mismo explica en su portal personal. Era una gran figura emergente del tenis con un gran futuro. Arrasaba en las categorías inferiores. Sin embargo, cuando le tocó dar el salto no supo afrontar esas enormes expectativas creadas y comenzó a sufrir. Empezó a generar una gran sensación de fracaso y eso le llevó a autolesionarse mediante a bulimia.

Los libros de autoayuda, según explica, fueron los que le ayudaron a salir del pozo y recuperar su mejor nivel de tenis. Sin embargo, a los 23 años sintió que no quería jugar más al tenis. Empezó su carrera como entrenador con niños. En su cabeza otra inquietud acechaba. Necesitaba aprender a abrirse y a aprender a amar como pareja. Eso le llevó a conocer la espiritualidad y el mundo de la energía. A partir de ese momento sus temores comenzaron a desaparecer, relata.

En cuanto a su labor con el tenista serbio no se califica de ninguna manera, ni coach, ni mentor ni psicólogo: "Ante todo me defino como persona y a partir de ahí radica todo. Comparto con él un recorrido que a mí me ha salvado la vida. No sé que soy pero lo hago con él", confesaba en Onda Cero.

Su inicio con Djokovic

"Nos conocimos a través de su hermano Marko. Novak vio que su hermano se sintió muy bien tras verme. Luego Novak se interesó por verme. Lo que hacemos es compartir y a partir de ahí liberarnos. No hay un objetivo. Si acaso, cada mañana acercarme más a tomar plena consciencia de que soy un ser humano", aseguraba sobre cómo conoció al tenista y su labor con él.

Su doctrina basada en el amor

Explica que los seres humanos tienen capacidades y habilidades infinitas, el problema es que nuestras mentes nos limitan. Telepatía, telequinesia y muchas cosas más son posibles.

Es cuando se quita el limitador al ser humano y se le enseña el potencial que tiene, todo es mucho mas fácil, suave y rápido, asegura Imaz que cree que la clave para eliminar esta limitación es el amor.

Para resumir su doctrina se basa en dos preceptos: Éxito = felicidad = amor. Por lo tanto AMOR = ÉXITO

"La religión más poderosa es el amor. Si sientes amor te vas a sentir mejor y hacer sentir mejor a tus compañeros. Un ser humano tiene que reencontrarse. Para eso hay que hacerlo como persona con uno mismo, tratándonos con respeto y aceptación", señalaba en su entrevista en Onda Cero.

Anunakis, los reptilianos y los iluminatis

En su obra explica que Dios ha creado “entidades o seres muy evolucionados a los que les da muchísimo poder” para ayudar a las almas, pero uno de esos seres se rebeló, y su acción hace que el ser humano se aleje del error y quede arrinconado en el miedo. Esta entidad quiere “tener el poder absoluto” sobre el mundo, tiene unos ayudantes.

Según explica se trata de los anunakis, los reptilianos y los iluminatis. Para defenderse de ellos hay que vibrar en el amor. Son tan poderosos que no se les conoce.

El amor para prevenir las enfermedades

Cree tanto en el poder del amor que asegura que es la clave para tener salud y ser feliz: “cuando una persona vive emociones tales como la angustia, el odio, la rabia o la ansiedad, todas ellas derivadas del miedo, la frecuencia de la vibración es mucho menor, dando lugar a la enfermedad”. Y va más allá: “entonces es muy fácil estar sano y ser feliz… El remedio es gratis y no tiene efectos secundarios”.