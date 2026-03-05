Badosa cae en primera ronda y Bouzas sigue adelante

Putintseva se hizo con la victoria por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 24 minutos de partido, y se enfrentará en segunda ronda a la danesa Clara Tauson (n.17). Badosa, que fue la campeona de este torneo en 2021, estuvo errática con su servicio y acumuló diez dobles faltas durante el partido. La española dispuso de tres bolas de rotura con 3-3 en el primer set que podrían haber cambiado el transcurso del encuentro, pero las desaprovechó y acabó cediendo la manga después de perder su siguiente servicio. Los problemas con el saque fueron más visibles durante el segundo set, en el que cedió ocho oportunidades de rotura a Putintseva, y siempre fue a remolque tras perder sus dos primeros servicios.

Badosa, que llegó a ocupar la 2ª posición del ranking de la WTA en abril de 2022, viene arrastrando problemas físicos en los últimos años. En febrero decidió renunciar a disputar el WTA 1000 de Doha, en el que estaba inscrita, por problemas en la cadera, se retiró en segunda ronda del torneo de Dubai.

Por su parte, Bouzas necesitó dos horas y 18 minutos para eliminar a Haddad Maia, una jugadora a la que ya había ganado el año pasado en la Billie Jean King Cup. La jugadora española, que cayó en la segunda ronda la semana pasada en Mérida, disputará la próxima ronda en Indian Wells contra la checa Linda Noskova, decimocuarta favorita. Haddad Maia, que llegó a ser número 10 del mundo en 2023, sigue viviendo un momento complicado y cayó en primera ronda por segunda vez consecutiva, tras su derrota en Mérida contra la británica Katie Boulter.