Alcaraz: "Forzar en Roland Garros me puede perjudicar para el futuro"

"Tenemos una carrera muy larga, de muchos años por delante, y forzar en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos a ver la prueba, que es lo que nos remitimos", comentó Alcaraz en rueda de prensa tras recibir el Premio Laureus a 'Mejor Deportista' de 2025. El murciano tiene claro que prefiere "volver un 'poquito' más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal". "Así que, como he dicho, hay que cuidarse que la carrera puede ser muy larga", aseveró el actual número dos del mundo. Este insistió en que ahora se encuentra "bien". "En el deporte profesional, estos son pequeños baches que hay por el camino, que hay que levantarse mejor y más fuerte. Vamos a intentar cuidarnos lo mejor posible para estar pronto en las pistas de nuevo", recalcó, aclarando que la prueba a la que se va a someter "no es una diferente sino una más para cómo está (la muñeca) después de una semana de reposo". "A partir de ahí decidiremos, no sé decirte ningún porcentaje (de cara a Roland Garros)", advirtió.

El de El Palmar lamenta haberse dado de baja del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y del Mutua Madrid Open porque son torneos que lleva "esperando todo el año" para jugar delante de la afición española. "El tener que perdérmelos duele muchísimo, pero al final son cosas que pasan en el mundo profesional y hay que aceptarlas tal y como viene como una manera de aprendizaje en el futuro", subrayó. "Si Dios quiere, tengo una carrera muy larga por delante lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto. Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en un futuro", remarcó el ganador de siete 'Grand Slams'.

Por otro lado, Alcaraz apuntó que no le preocupa perder el número uno en beneficio del italiano Jannik Sinner. "Ya dije en Montecarlo, cuando estaba bien y sin lesión, que iba a perderlo igualmente. La batalla del número 1 está siendo muy bonita con Jannik y conmigo, varias semanas él, varias semanas yo", recordó. "Yo creo que ahora él estará un poquito más de tiempo, pero la carrera es muy larga, son muchos años por delante. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible los torneos y el número uno llegará después de hacer las cosas bien. Lo principal ahora mismo es intentar recuperar, y después hacer las cosas como las venimos haciendo, entrenar bien, y veremos si recuperamos el número 1 pronto o no", añadió al respecto.