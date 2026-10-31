Alcaraz derrota a Medvedev y luchará por su primer título en Viena en su quinta final de la temporada

Carlos Alcaraz, número tres del mundo, ha derrotado al ruso Daniil Medvedev 6-4 y 7-6 (2) en una hora y 36 minutos y se ha clasificado para la final del ATP 500 de Viena (Austria), donde este domingo buscará su primer título en el torneo. Para ello deberá superar al ganador de la otra semifinal, que enfrenta al número uno del mundo, Alexander Zverev y al australiano Álex de Miñaur.

En un visto y no visto, el de El Palmar se adelantó 3-1 en el primer juego. Sin embargo, Medvedev se mostró muy fuerte durante el inicio y con un parcial de 2-0 empató el duelo 3-3. Si bien, Alcaraz consiguió el break y cerró el set con un 6-4. Ya en la segunda manga, aunque comenzó impreciso, consiguió adelantarse y ponerse 2-1.

Después, llevó el partido al 4-2 y cuando parecía todo decidido, Medvedev volvió a empatar el set 4-4 y la igualdad no se deshizo hasta el tie-break, que cayó del lado del español.

De esta manera, Alcaraz va a jugar la quinta final en un mismo año -solo Jannik Sinner tiene más que él en 2026, un total de seis- e intentará conseguir el título 28 de su carrera y el cuarto de la temporada tras los del Abierto de Australia, Doha y Tokio, a pesar de haber estado casi cinco meses sin competir por una lesión de muñeca. Además, con el que de este sábado encadena 25 triunfos consecutivos en torneos ATP 500.

Así las cosas, Alcaraz incrementa a 15-0 su balance en torneos de esta categoría en 2026, todo tras dejar por el camino esta semana a Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul y el propio Medvedev. Además, será el primer español en la final de Viena desde David Ferrer, el último en conseguirlo en 2015.