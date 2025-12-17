Sigue en directo la gala del Comité Olímpico Español 2025

El Comité Olímpico Español celebra este miércoles la XX Gala del COE, la gran cita anual del olimpismo español, en la que se reconocerá a los deportistas y selecciones más destacados de 2025. En total, se entregarán 20 premios durante una ceremonia que, como cada año, se desarrollará en la sede del COE.
Entre los galardonados aparecen figuras destacadas como María Pérez, Andrés Temiño, Marc Márquez, Carolina Marín o Amaya Valdemoro, junto a equipos de referencia como el conjunto femenino de piragüismo y la selección masculina de waterpolo.
Los reconocimientos se organizarán en categorías como "Trayectoria Deportiva", "Deportista Revelación", "Valores", "Mejor Entrenador", "Pionero", "Deportista Leyenda", "Premio Especial COE", "Mejor Equipo" y "Mejor Deportista del Año", con vencedores tanto en categoría masculina como femenina.