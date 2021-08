Sergio Ibáñez: "Es plata pero me tengo que ir con la cabeza alta"

Sergio Ibáñez se ha colado en la final de judo derrotando a varios de los favoritos. En ella ha competido hasta el final. El primer puesto se iba a decidir en el punto de oro. Ahí una decisión controvertida le ha dado la victoria a su rival uzbeco. Tanto Sergio como su entrenador celebraban en un primer momento pero la revisión de la acción le dejaba en la plata: "Ahora mucho más contento que al terminar la final. Ya me han dicho que tengo que tener la cabeza alta y disfrutar del momento

"Es una final que llevaba muy bien. Estaba por delante en tarjetas. Ha habido una acción que creo que era a mi favor y no se ha revisado. La acción decisiva podía haberse decantado por cualquiera y era dudosa y creo que no han hecho mucho por mirar si era sí o no. A trabajar y revisar los fallos", asegura.

A sus 22 años está en sus primeros Juegos tras haber hecho muchos sacrificios que han merecido la pena: "Está claro que ha sido muy duro llegar hasta aquí pero es algo que he elegido yo y que no cambiaría por nada. Ahora quiero tener unas semanitas de descanso y después quiero dar la máxima guerra posible con la mirada puesta en París".

Tiene una discapacidad visual

El aragonés Sergio Ibáñez se ha estrenado a lo grande en sus primeros Juegos Paralímpicos a los 22 años. En el tatami del Nippon Budokan se ha colgado la medalla de plata.

Una carrera la suya, marcada por el amor instantáneo que sintió en cuanto probó el Judo. Antes haBía probado la natación pero no le enganchó. Todo lo contrario con el judo pese a que no sabía nada de él. Sergio tiene una disfunción visual del 70 por ciento. Su mayor problema viene con la luz. Compite con unas lentillas especiales para filtrar la luz.

Siempre ha entrenado con judocas sin discapacidad en su club de Zaragoza. Para estos Juegos se ha preparado en el centro de Alto Rendimiento en Madrid. Sergio ya había obtenido dos medallas en campeonatos de Europa (Bronce y plata) y ahora se estrena en Juegos Paralímpicos.

También ha competido en campeonatos de España sin discapacidad en los que ha obtenido una medalla de plata y otra de bronce. Porque para practicar judo la vista no es lo más importante. Sino sentir cada movimiento.