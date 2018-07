Sergio González: "El Madrid es una oportunidad histórica para Kiko Casilla"

El técnico españolista ha explicado que, desde el punto de vista de un futbolista, el interés de una entidad así -Real Madrid- es una ocasión única: "Una oferta para poder ir a un equipo de este nivel la tienes que coger con los ojos cerrados y no puedes rechazarla, porque vas a un club número uno. Yo lo he vivido así, a otro nivel (con el Deportivo)".

El catalán, pese a todo, ha ensalzado la actitud de Kiko Casilla. "Cualquier otro hubiera forzado más viendo esta oportunidad. El Espanyol tiene mucha suerte con él, es un profesional íntegro, no me ha pedido en ningún momento dejar de entrenarse y está con muchísimas ganas, como si no pasara nada", ha dicho.

Cuestionado por su opinión sobre la oferta del Real Madrid, de cuatro millones, Sergio González ha evitado valorarlo: "No puedo poner precio a mis jugadores, porque para mí tienen un valor incalculable y siempre, en el fútbol, estás expuesto a este tipo de propuestas". "Aunque sigue siendo nuestro hasta que no pase lo contrario", ha insistido.

El técnico españolista, finalmente, ha comentado que el cuerpo técnico tiene "plena confianza" en Pau López, portero suplente la pasada temporada. El meta catalán tuvo un papel destacado en la anterior campaña, su primera como profesional, actuando en la Copa del Rey.