Presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del F.C Barcelona

"Nunca tuve como objetivo entrenar al primer equipo", dice Luis Enrique en su presentación como nuevo entrenador azulgrana. Sobre Messi: "Es evidente que el rendimiento este año no ha sido tan increíble como los anteriores". Su idea de juego para el Barça: "Jugaremos al ataque, espero una versión efectiva y atractiva". "Este es un año en el que va a haber cambios, vamos a reforzarnos en todas las líneas", asegura.

Luis Enrique ha firmado su contrato como entrenador del FC Barcelona y ha sido presentado en rueda de prensa: "Hoy es un día muy ilusionante, muy especial. Empezamos a construir un nuevo Barça que pueda ilusionar y recoja de nuevo los resultados e intereses que buscamos. Ya me habían dicho cuando entrené al Barça B que algún día volvería".

"Hoy se cumple todo a lo que puede aspirar un entrenador. Este es el club que confió en mí cuando no tenía experiencia como entrenador. Creo que mejoré en ese proceso de experiencia que todo entrenador necesita. A partir de ahí me marché porque nunca tuve como objetivo entrenar al primer equipo; son esas cosas tan maravillosas que no te planteas. Estoy aquí feliz, sonriendo, y espero dar al club todo lo que necesita", termina el asturiano.

Sobre la oferta del Barcelona: "Hacía semanas que en el Celta sabían que no iba a seguir, no porque tuviera ofertas. El final de campeonato lo vívi como un culé más: sufriendo. Ahora tengo que centrarme en el futuro inmediato porque el resto ya es pasado".

Messi será clave en su idea de juego: "Estoy encantado de tener al mejor jugador del mundo en la plantilla. Es un hecho imposible de olvidar; de hecho, el club piensa igual. Messi está encantado de seguir aquí y le gustaría acabar su carrera en el Barça. Es evidente que el rendimiento de Messi este año no ha sido tan increíble como los anteriores, pero sigue siendo un nivel de número uno. Messi aporta más cosas que goles; va a ser un referente único y espero que conmigo encuentre su mejor versión".

"Jugaremos al ataque. Fútbol atractivo que ha enganchado a millones de personas en el mundo. También vamos a defender, tiene que haber una compensación. Le daré los matices que considero que puedan ayudar a este equipo. Lo hablaré con los jugadores. Espero una versión efectiva y atractiva. Creo que puedo aportar cosas a los jugadores y ese es mi reto", reflexiona Luis Enrique.

Sobre sus métodos de entrenamiento: "Yo seré siempre positivo, no os preocupéis. ¿Qué es mano dura? Los jugadores son personas, los admiro como socio y aficionado. Como entrenador mi objetivo es ayudarles. Un jugador tiene siempre una percepción individual. Me gusta que los jugadores no se vuelvan locos. Lo más bonito es que los jugadores disfruten del entrenamiento. Todos juntos somos mucho más fuertes".

"Este es un año en el que va a haber cambios, vamos a reforzarnos en todas las líneas"

Se sentará a hablar con Xavi Hernández

El rol de Xavi Hernández en su Barcelona: "Llegará el momento de sentarnos a hablar y valorar qué cosa quiere Xavi y qué cosa queremos nosotros. En principio toca esperar e ir decidiendo cosas".

La "gestión de egos" en el Barcelona: "Pactaremos entre todos las cosas que consideremos importantes. Nunca he tenido problemas como entrenador en este sentido. Los jugadores siempre han hablado bien de mí, cara a cara".

Luis Enrique habla de los próximos fichajes: "Este es un año en el que va a haber cambios, vamos a reforzarnos en todas las líneas. Cuanto mejores sean los jugadores, mejor para el club y mejor para mí. Los equipos piden mucho dinero para comprar jugadores".

Los títulos no valen a cualquier precio: "Los títulos es lo que manda, pero además no jugando de cualquier manera. No valen al patadón. Esto ya me lo conozco y lo acepto encantado. Pero mí es tan ilusionante que espero que sea duradero".

¿Fichará un delantero centro?: "Ya valoraremos lo del nueve. El sistema de juego lo valoraremos en función de los jugadores. Hay que sacar al sistema táctico dependiendo de los jugadores. El modelo de juego será asociativo en el que tendremos el peso del partido. Será en función de los jugadores.

Su relación con Totti en la Roma: "La leyenda de Totti me persigue como Tassotti. El día que marché de la Roma uno de los pocos que estuvo en la despedida fue Totti. Les interesó que tenía una polémica con él y se vendió en Italia y en España. He tenido y tengo una relación maravillosa".

Quiere dar la oportunidad a los jóvenes

Luis Enrique contará con jugadores del filial: "Me encanta apoyarme en los jóvenes, pero les exijo hambre y ambición desmesurada. Se tiene que notar en cada entrenamiento. Les abro la puerta a los jóvenes del B y del juvenil. Está en sus manos el futuro. Me encanta dar oportunidad a jugadores jóvenes, pero se lo tienen ganar y trabajar más que el resto".

Las comparaciones con Pep Guardiola

"No me compares con Pep. Las comparaciones son normales; si lo hacen sería bueno porque significa que estaríamos ganando títulos. Tengo contacto con él y le admiro personalmente. En Alemania se ha adeptado a la perfección y ha conseguido títulos. Me quito el sombrero y le mando un fuerte abrazo"