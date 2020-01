RECONOCE DESOLADO QUE TENÍA PREVISTO VIAJAR

El guardameta del Chapecoense, Nivaldo, que no viajó en el avión accidentado en Medellín, después de que su entrenador no le incluyera en la convocatoria. Pese a todo, el portero tenía previsto haber viajado con el equipo, pero finalmente no lo hizo, según ha confesado en declaraciones a los medios.