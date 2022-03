Arranca el espectáculo

Después de un largo invierno sin motos, comienza una nueva temporada del Mundial de MotoGP, la primera en más de un cuarto de siglo sin Valentino Rossi. Como ley de vida, los años van pasando y la etapa deportiva del piloto italiano terminó, con nueve títulos mundiales, estadísticas a la altura de muy pocos y como nadie en cuanto a la captación de aficionados, siendo un auténtico fenómeno de masas, estando a la altura de los mejores deportistas en la historia de cualquier deporte. Pero la vida sigue y aunque ya no estará en lo deportivo, continuará manteniendo su espíritu a través de sus estructuras de MotoGP y Moto2, con Pablo y Gelete Nieto al frente, demostrando que el legado del apellido Nieto sigue muy presente.

MotoGP

En MotoGP la mayor incógnita será el estado del brazo de Marc Márquez, una vez solucionado el problema en la vista. Después de dos años muy complicados para el piloto del Repsol Honda, parece que al fin va viendo la luz al final del túnel y va a poder comenzar el campeonato en un estado físico bastante aceptable. Además, hay que ver si la nueva Honda está a la altura esperada ya que sin el piloto de Cervera, los otros pilotos Honda no han parado de tener problemas. Es un año muy importante para Pol Espargaró y Álex Márquez ya que saben que si no son capaces de luchar por los puestos del podio, su futuro en la marca del ala dorada se vería comprometido.

Los otros focos de atención estarán puestos en el actual Campeón del Mundo, Fabio Quartararo y si Yamaha habrá encontrado un poco más de velocidad punta, en el imperio Ducati ya que tienen ocho motos en la parrilla y como no, en el resto de pilotos españoles. Hay muchas esperanzas puestas en Jorge Martín y Raúl Fernández, pero no menos importante es la temporada para los dos pilotos de Suzuki Joan Mir y Álex Rins. El piloto con raíces en Valdealgorfa tiene que dar un salto adelante y ser un firme candidatos al título, después de dos temporadas algo complicadas, donde no alcanzó los resultados esperados. También habrá que prestar atención a los dos pilotos de Aprilia ya que tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales han conseguido hacer buenos tiempos en pretemporada y es de esperar que den alguna sorpresa en más de una carrera.

Moto2

En Moto2 tenemos bastantes novedades en cuanto a los pilotos españoles, ya sea por subir de categoría o por cambio de equipo. Todas las miradas estarán puestas en el Campeón del Mundo de Moto3, Pedro Acosta, que hasta la fecha ha sorprendido a todos con sus grandes tiempos en pretemporada, demostrando su fácil y rápida adaptación a la categoría intermedia. Tendrá como compañero de equipo a uno de los máximos favoritos, Augusto Fernández, que una vez más ha cambiado de equipo y es de esperar que consiga la estabilidad suficiente para optar al título. Otros pilotos que han cambiado de estructura son Aron Canet y Jorge Navarro, ahora integrantes del Team Pons y que deberían darnos bastantes alegrías. Habrá que seguir muy de cerca al joven piloto Fermín Aldeguer, sin olvidarnos de Manu González, Jeremy Alcoba, Marcos Ramírez o Albert Arenas.

Moto3

Y en Moto3, tenemos la combinación de pilotos con experiencia, con otros que llegan al campeonato con altas expectativas. Si tenemos que destacar algún piloto español, este debe ser el año de Jaume Masia y Sergio García, sin olvidar a Izan Guevara. Los tres cuentan ya con la experiencia necesaria para optar al título y deberán estar con opciones a la victoria en cada carrera. Carlos Tatay, Xavier Artigas o Adrian Fernández deberán dar un salto cualitativo con respecto al año pasado y habrá que seguir muy de cerca a pilotos que llegan al campeonato con muchas ganas de hacerlo bien, como Daniel Holgado, Iván Ortolá y un piloto que habrá que seguir muy de cerca, pero tendrá que esperar siete carreras para verlo en competición debido a su corta edad, el sevillano David Muñoz. No podemos dejar de hacer una mención especial al regreso de la que fue Campeona del Mundo de Supersport 300cc, Ana Carrasco.

La armada española está lista, con una flota de 9 pilotos en MotoGP 9 en Moto2 y 10 en Moto3. El semáforo se pone verde, todos al sofá.