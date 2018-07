El Mundial en un puño

Amigos, si Jorge Lorenzo falló en Argentina, Valentino Rossi en Indianápolis, esta vez ha sido Marc Márquez el que no ha podido terminar la carrera y tras la demostración del piloto mallorquín todo vuelve a estar en un puño.

Después de cinco carreras con los nuevos compuestos de Michelín y la nueva centralita electrónica ya podemos sacar conclusiones importantes. La primera es que Yamaha se ha adaptado mejor que Honda a la centralita Magneti Marelli y prueba de ello es que Marc Márquez y Dani Pedrosa pierden mucho tiempo en las aceleraciones en comparación con sus rivales y deberán trabajar mucho en ese sentido si quieren tener opciones al título ya que se ha visto que en circuitos como Jerez o Le Mans las Honda tienen muchos problemas. La segunda es que el mercado se decide cada vez más rápido y ya tenemos prácticamente los principales movimientos decididos, empezando por Máverick Viñales que todo apunta a ser el nuevo compañero de equipo de Valentino Rossi.

Lorenzo, Rossi y Viñales en el podio del GP de Francia / Sobre Ruedas

A pesar de lo dicho por algunos, la realidad es que ser compañero del nueve veces Campeón del Mundo sabiendo que está en la recta final de su carrera y en uno de los dos mejores equipos del Mundial de MotoGP es algo que no se puede rechazar, incluso aunque Suzuki ponga más dinero encima de la mesa. Si Maverick analiza bien todo, si logra estar en condiciones de ganar el Mundial en un futuro es cuando renovará por mucho más de lo que firma ahora, como ha pasado con Márquez o Lorenzo. Ahora mismo Honda y Yamaha son las únicas motos que pueden ganar campeonatos y habrá que ver lo que es capaz Lorenzo la próxima temporada con Ducati. La demostración del piloto mallorquín en Le Mans hace que en mi criterio siga pensando en el atrevimiento de Jorge en cambiar de marca, haciendo un binomio tan bueno con la moto que lleva actualmente, pero la decisión está tomada y ahora falta por ver el piloto que estaría montado en la Suzuki y el futuro de Dani Pedrosa. Sobre el actual piloto de Honda, todo apunta a que seguirá en la marca, aunque no le habrá hecho gracia a sus dirigentes que tuviera acordado irse a Yamaha en caso de que Viñales se quedara en Suzuki, pero el verdadero motivo en mi criterio es que manteniendo a Dani logran tener un piloto rápido y que tiene buena relación con Márquez, sabiendo que el piloto de Cervera es el número uno sin ninguna duda. Con respecto a Suzuki, la marca se queda sin un valor importante, aunque tienen otro que lo puede hacer muy bien, que no es otro que Álex Rins. Todos recordamos que estuvo luchando por el título con Viñales hasta la última curva de Cheste en Moto3 y esta temporada está demostrando que es el principal candidato a conseguir el título en Moto2, aparte de decir en varias ocasiones que desea subir a MotoGP con un equipo de fábrica. Es cuestión de días que todo se aclare, pero para resumir, apuesto por Viñales en Yamaha, Pedrosa continúa en Honda y Rins a Suzuki.

Alex Rins tras lograr la victoria en el GP de Francia de Moto 2 / Sobre Ruedas

En Moto3 Binder ha dejado claro que lo de Jerez no fue casualidad y que va a por el título, por lo que los nuestros se tienen que poner las pilas y mucho, empezando por Jorge Navarro, piloto del Estrella Galicia 00 y que todavía no ha conseguido su primera victoria, aunque está luchando por ellas y tarde o temprano tienen que llegar. Y ojo a Aron Canet, su compañero de equipo que ya está luchando por el podio y a poco logrará estar en el. De momento a Joan Mir le está costando un poco más pero cuenta con mucho talento para estar en los puestos de cabeza pronto y en el que un decepcionante Fabio Qartararo sigue dando la de arena.

Podio del GP de Francia de Moto 3 / Sobre Ruedas

La siguiente cita es en casa de Valentino Rossi, en el espectacular circuito de Mugello, en plena Toscana Italiana y muy cerca de Florencia. Quien quiera parar un magnífico fin de semana que no dude en acudir a tierras italianas y espero que con el respeto que se merecen todos los pilotos. Los pitos no ayudan a nuestro deporte.