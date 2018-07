DÍA 7: Vettel y Ferrari vuelan en Montmeló; Vandoorne, sexto tras 150 vueltas con el McLaren

La penúltima sesión de entrenamientos de pretemporada de Fórmula Uno finalizó este jueves en el Circuit de Barcelona-Catalunya con otro récord oficioso de vuelta rápida, el del Ferrari del alemán Sebastian Vettel, en una jornada de intenso trabajo en la pista, donde casi todos los equipos, incluido McLaren, rindieron por encima de las 100 vueltas.

McLaren, en el séptimo día de entrenamientos de esta pretemporada, disfrutó de una jornada de desahogo. Completó un programa intenso de trabajo, con simulación de carrera incluida, algo que no pudo hacer en días anteriores por problemas mecánicos.

El belga Stoffel Vandoorne pudo exprimir al máximo su bólido (150 vueltas), a excepción de casi dos horas que estuvo parado antes del mediodía, después de marcar su mejor tiempo de la jornada (1:18.855), con gomas hiperblandas, pero situando su coche por debajo de 1:19.

El mejor tiempo del día fue el de Vettel. Lo logró antes del parón para comer, en una serie de vueltas con las gomas más blandas en las que estableció el tiempo más bajo y batió el récord oficioso del Circuit de Barcelona, desde que tiene su nuevo trazado.

No obstante, este crono no se contabiliza por no haber sido obtenido en un contexto de fin de semana de carrera. Con esta marca, Vettel rebajó el crono que el miércoles hizo el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), quien con un 1:18.047 también obtuvo el récord oficioso del trazado.

Aunque Fernando Alonso manifestó la víspera, con toda tranquilidad, que McLaren llegaría a Australia con todo probado, a pesar de las jornadas perdidas en las que apenas dio cincuenta vueltas por problemas o errores mecánicos, este jueves el equipo inglés pudo regresar a la senda de la tranquilidad y hacer kilómetros como no hacía desde hace mucho tiempo.

Pudo llevar a cabo una simulación de carrera, en la que el McLaren evidenció sustanciales mejores con gomas blandas, quedando, no obstante, detrás de los resultados obtenidos por Ferrari, Red Bull y Mercedes en el mismo contexto de simulación de un gran premio.

El Mercedes, que volvieron a compartir Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, dio más de 180 vueltas, como Ferrari, y trabajó en tandas largas pero sin ir a buscar tiempos deslumbrantes.

Ninguno de los dos fue capaz de bajar ni en una sola vuelta del 1:19. Carlos Sainz Jr condujo su Renault por la tarde y de nuevo cumplió un programa largo (69 vueltas) y realizó tandas en las que, con gomas hiperblandas, bajó del 1:19 y registró un 1:18.725 con el que fue el quinto piloto más rápido del día.

Tabla de tiempos en el Circuit de Barcelona-Catalunya:

1. Sebastian Vettel GER-Ferrari 1.17.182 (187)

2. Kevin Magnussen SWE-Haas a 1.178 (152)

3. Pierre Gasly FRA-Toro Rosso a 1.181 (169)

4. Nico Hulkenberg GER-Renault a 1.493 (79)

5. Carlos Sainz Jr. ESP-Renault a 1.543 (69)

6. Stoffel Vandoorne HOL-McLaren a 1.673 (150)

7. Marcus Ericsson DIN-Sauber a 2.062 (148)

8. Lewis Hamilton GBR-Mercedes a 2.114 (84)

9. Valtteri Bottas FIN-Mercedes a 2.350 (97)

10. Robert Kubica POL-Williams a 2.447 (73)

11. Sergio Pérez MEX-Force India a 2.452 (158)

12. Max Verstappen HOL-Red Bull a 2.660 (187)

13. Lance Stroll CAN-Williams a 3.008 (66)