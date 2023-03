Fórmula 1: Alonso pierde el podio tras una penalización

No empezó nada bien la carrera para Fernando Alonso que, a pesar de llegar líder a la primera curva, recibió una sanción de cinco segundos por no estar bien colocado en la salida. No tardó 'Checo' Pérez en volver a recuperar la primera posición y empezar a tirar, mientras por detrás su compañero de equipo, Max Verstappen, y el Ferrari de Charles Leclerc comenzaban a remontar posiciones.

Carlos Sainz, que salía desde la cuarta plaza, se vio sorprendido por un gran Lance Stroll, pero el canadiense acusó problemas en la primera mitad de la carrera y se fue fuera provocando un Safety Car que volvió a agrupar a todos los pilotos de la parrilla.

Le vino bien a Alonso, que aprovechó el Safety Car para hacer su penalización y mantener la segunda posición por detrás de Pérez. Por detrás, Verstappen ya era cuarto y tras la reanudación no tardó en colocarse segundo pasando fácilmente a Russell y a Fernando Alonso.

El neerlandés, que ya tuvo problemas de fiabilidad el sábado en clasificación, dio el susto en la recta final de la carrera avisando a su equipo por radio de que parecía volver a tener problemas, que no le permitieron acercarse a Pérez para luchar por la victoria, pero que no afectaron a la gran distancia que tenía ya con el Aston Martin de Fernando Alonso.

El asturiano volvió a demostrar que Aston Martin es, a día de hoy, el segundo mejor coche de la parrilla, ya que el Mercedes de Russell ni se acercó ni puso en peligro el segundo podio de la temporada para Alonso. Por detrás, Ferrari acusó muchos problemas y no logró acercarse siquiera a Mercedes. Sainz fue sexto y Leclerc séptimo.

La mala noticia llegó tras la carrera, cuando la FIA volvió a sancionar a Alonso con diez segundos por no haber cumplido correctamente la sanción anterior. El asturiano perdió el podio y cayó hasta la cuarta posición.

Clasificación GP Arabia Saudí

1. Sergio Pérez (Red Bull)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

15. Oscar Piastri (McLaren)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Lando Norris (McLaren)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

DNF | Alexander Albon (Williams)

DNF | Lance Stroll (Aston Martin)