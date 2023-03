Fernando Alonso: "Si me llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización hubiera tirado más"

Fernando Alonso ha sido protagonista este domingo en el GP Arabia Saudí de Fórmula 1, donde en pista ha vuelto a ser tercero, justo por detrás de los Red Bull de Pérez y Verstappen, pero la FIA le ha bajado del podio una vez finalizada la carrera con una penalización de diez segundos. Finalmente ha sido cuarto.

El asturiano fue sancionado con cinco segundos al inicio de la carrera por no estar bien colocado en el inicio de la salida. El problema vino cuando uno de sus mecánicos se adelantó al tocar el monoplaza antes de que se cumpliera esa sanción. La FIA no revisó el incidente durante la carrera y esperó hasta el final para sancionar al asturiano que, a pesar de mostrarse feliz por el resultado, se ha quejado al conocer la sanción.

"La FIA no ha quedado muy bien. Han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal. Si me llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización hubiese tirado más y hubiese sacado once o doce a Russell", ha explicado.