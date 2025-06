España ruge por Alonso, mientras McLaren arrasa y Redbull se diluye

Oscar Piastri se llevó una victoria impecable, liderando desde la salida hasta la bandera a cuadros. El australiano sigue en estado de gracia, sumando su quinta victoria de la temporada y afianzando su liderato en el Mundial con 186 puntos. A su lado, un Lando Norris rapidísimo que no encontró hueco para adelantar, pero que se aseguró el segundo puesto en un doblete contundente de los de Woking. McLaren no solo gana carreras: ahora domina los domingos con mano de hierro. El tercer escalón del podio lo completó Charles Leclerc, logrando su tercer podio de la temporada para Ferrari en una carrera en la que la Scuderia no vaticinaba acabar en el top 3.

Verstappen, de posible podio a la ruina en diez vueltas

Max Verstappen arrancó bien y optó por una estrategia alternativa, parando temprano para intentar el undercut. La jugada parecía buena, pero Red Bull volvió a pecar de arrogancia en el muro: optaron por tres paradas y montaron neumáticos blandos en el último stint, apostando a una remontada heroica… que nunca llegó.

Y cuando todo parecía cerrado, llegó el momento de mayor tensión: en las últimas vueltas, Verstappen se lanzó con todo a por George Russell, que defendía el cuarto puesto con uñas y dientes. En un intento algo desesperado del neerlandés, ambos coches se tocaron en la frenada de la curva 1. El Mercedes se fue largo, Max acabó con el alerón tocado y dirección de carrera no dudó: 10 segundos de sanción para Verstappen por causar una colisión evitable.

Resultado: Max cayó al décimo puesto. Un punto y la sensación de que la temporada se le está escapando entre errores propios y un coche que ya no es el coco de antes.

Alonso suma puntos por primera vez esta temporada, Sainz fuera de los puntos

Entre tanto caos, los focos en casa apuntaban, como siempre, a Fernando Alonso y Carlos Sainz. El asturiano volvió a hacer magia: salió desde atrás, gestionó bien sus neumáticos y pescó dos valiosos puntos tras escalar hasta el noveno lugar. No fue una actuación brillante, pero sí de esas que construyen respeto. Fernando es el único piloto en la historia en sumar puntos en 21 temporadas diferentes, y en la vuelta de enfriamiento, el público lo ovacionó como si hubiese ganado.

En cambio, Sainz tuvo un domingo para olvidar. Una mala salida, problemas con las temperaturas del coche y un ritmo inconsistente le condenaron a acabar 14º, fuera de los puntos y con cara de circunstancias. Ferrari sigue sin carburar y Carlos paga los platos rotos.

La batalla de la zona media fue trepidante, destacó Nico Hülkenberg, que firmó un impresionante quinto puesto con el Kick Sauber, mientras que el jovencísimo Isack Hadjar volvió a demostrar por qué es uno de los talentos a seguir con su séptimo lugar, justo por delante de Pierre Gasly.

¿Y ahora qué?

El Mundial se pone al rojo vivo. McLaren lidera tanto en pilotos como en constructores, con Piastri y Norris separados por solo 10 puntos. Red Bull, por su parte, parece haber perdido el norte tanto en pista como en el muro. Y mientras tanto, los tifosi y los aficionados españoles siguen esperando un resurgir que no termina de llegar.

Montmeló vivió una gran fiesta de motor, emoción y pasión. Pero también sirvió como espejo: el nuevo orden de la Fórmula 1 ya no es una promesa. Es un hecho. McLaren manda. Y Verstappen, por primera vez en años, tiene que volver a sus orígenes para levantar la moral de RedBull, si quieren continuar luchando por cosas importantes