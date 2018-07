Javier Alonso: 'El ciclo de Carlos Checa se está acabando, vamos a intentar que lleguen más españoles a Superbikes'

Pregunta: ¿Qué tal el desembarco en el Mundial de Superbikes?

Respuesta: Bien. La verdad es que sabíamos que el campeonato es distinto a MotoGP. Lo que estamos intentando ahora es aprender las características y filosofía del campeonato. Estamos hablando con los fabricantes, equipos y pilotos y con los organizadores y cuando tengamos cogida la temperatura al campeonato es cuando empezaremos a tomar medidas de cara al futuro. Esta temporada será de aprendizaje.

P: ¿Por el tiempo que lleváis en Superbikes, qué ves prioritario?

R: Estamos trabajando en el tema técnico. La realidad es que con la crisis los equipos no tienen dinero para pagar el material. Estamos hablando con los fabricantes ya que hace mucho tiempo que no se negociaba con ellos, concretamente desde el 2002. Pensamos que este campeonato se usa para correr con motos lo más parecidas a las de calle y por eso es importante hablar con ellos. Dentro de poco tiene que haber un reglamento técnico que permita a los equipos privados ser competitivos y a partir de aquí iremos viendo cómo mejorar el campeonato.

P: ¿Cómo te explicas que en todos estos años no se haya hablado con los fabricantes ya que en teoría Superbikes está hecho para ser un reflejo de las motos de calle y vender más?

R: ¡No me lo puedo explicar! Esto es un campeonato de motos derivadas de serie. Se usa para promocionar los productos más directos de venta al público. MotoGP son motos prototipo y es totalmente diferente. El aficionado a Superbikes entiende mucho de motos y sabe perfectamente de las características de la Aprilia, Honda, Ducati o cualquier marca. No entendemos como no se ha tenido en cuenta la realidad de los fabricantes. Nuestro objetivo número uno es aclarar Superbikes y luego aclarar el resto de categorías. Es muy importante ver que cilindradas son las más interesantes para los fabricantes y trataremos de buscar fórmulas que beneficien a todos.

P: ¿El tener el Mundial de Superbiles y MotoGP puede favorecer el acuerdo con las marcas? En teoría la idea es dejar bien claro que MotoGP son prototipos y Superbikes motos derivadas de calle para fomentar más las ventas y que a las marcas les resulte rentable.

R: Será más fácil, lógicamente. Quizás hasta ahora el reglamento técnico de Superbikes no estaba bien definido y se podía evolucionar a base de poner más dinero. Nosotros queremos que Superbikes sea de motos derivadas de serie y el que quiera experimentar que se vaya a MotoGP. En Superbikes lo que tiene que haber es una moto muy buena de calle, con cambios que permita ver carreras rápidas y seguras. Por ejemplo no tiene sentido que en Superbikes el basculante es libre, cuando en teoría debería de ser lo más parecido al de serie. No tiene ninguna lógica y eso tiene que cambiar.

P: Otro ejemplo es que en MotoGP hay limitación a cinco motores este año y en Superbikes podían utilizar muchos más, cuando en teoría debería de ser al revés. O el exceso de electrónica.

R: Son claros ejemplos y en eso estamos. Después de la reunión que tuvimos en Australia con los fabricantes les pedimos que aquí en Motorland vinieran con una propuesta clara. Parece ser que hay dos corrientes diferentes, pero vamos a intentar escuchar todas y trataremos de llegar a un acuerdo. Es importante escucharles y ver la mejor solución.

P: ¿Esto podría facilitar la llegada de más marcas a MotoGP?

R: Al Mundial de MotoGP llegarán más marcas. Lo que estamos intentando es clarificar el reglamento técnico para que si una nueva marca llega a MotoGP tenga claro la inversión que necesita y que sepa que va a poder participar por esa cantidad. A día de hoy si un equipo llega al Mundial de MotoGP y ve a Honda, Yamaha o Ducati sabe que va a tener que invertir mucho para llegar a ese nivel. Lo que estamos intentando hacer es buscar un reglamento lógico de motos prototipo que sea más asequible para todos.

P: Un tema fundamental es la seguridad. Hay circuitos en Superbikes que no son seguros, como Monza o Ímola. Sucesos como el de Joan Lascorz es un claro ejemplo.

R: Para DORNA la seguridad en las carreras es una prioridad. Lo vamos a cambiar con el tiempo ya que hacer carreras en circuitos que no son seguros es una barbaridad. Recuerdo en Laguna Seca con MotoGP lo pasamos muy mal al ver las condiciones de ese circuito y afortunadamente se realizaron modificaciones. Hay contratos en vigor y lo que tenemos que hacer es sentarse con los organizadores y ver qué planes tienen de mejora. Por ejemplo circuitos como Monza, si no mejora la seguridad desaparecerán del calendario a medio plazo.

P: España siempre ha tenido tradición de MotoGP. Este año Superbikes tiene cobertura en Teledeporte y favorecerá que haya más afición en los circuitos.

R: Lo que vamos a intentar es que lleguen más pilotos españoles a Superbikes. DORNA maneja el campeonato de España y el de MotoGP y tratábamos desviar los pilotos con talento a estas categorías. Ahora que tenemos Superbikes trataremos de traerlos aquí. Ahora tenemos a Carlos Checa pero todos sabemos que ya tiene una cierta edad y su ciclo se está acabando. Necesitamos también más pilotos en el resto de categorías. Los equipos españoles que han dado el salto del CEV al Mundial de MotoGP se debía a que nos conocían y sabían que los tratábamos bien. Ahora trataremos de abrirles camino por los dos lados ya que creemos que un buen piloto de Supersport 600 lo podrá hacer bien en Moto2.

P: Cuatro Grandes Premios de MotoGP y dos de Superbikes en España.

R: Son muchos, lo sabemos. Puede pasar que en un futuro se reduzca. Hay muchos países interesados ya que esto es un Campeonato del Mundo y hay que velar no solo por los Grandes Premios españoles. Todos sabemos que en España hay una crisis tremenda y está costando mantener todos ya que el número de entradas que se vende es menor. Es probable que en un futuro se reduzca y una posibilidad puede ser una alternancia de tal manera que cada cuatro años sea uno el circuito que se quede fuera. Habrá que hablarlo con los circuitos.