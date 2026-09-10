Marruecos asegura que la final del Mundial 2030 será en Casablanca

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, ha asegurado que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción.

"La provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", ha explicado entre aplausos y ovación de los presentes.

Lekjaa, que también es ministro delegado encargado del Presupuesto y uno de los responsables del auge del fútbol marroquí en los últimos años, ha realizado estas declaraciones en un encuentro del PAM en Buznika, en las afueras de Rabat, en una reunión electoral.

El Bernabéu se queda sin la gran final

España y Marruecos pugnan por obtener la gran cita de la máxima competición de selecciones. La FIFA debe decidir cuál de los dos países acogerá la gran final del Mundial, aunque para ello dispone de cuatro años.

Hace varias semanas, 'The Times' publicaba que Gianni Infantino habría ofrecido la final del próximo Mundial a Marruecos. No obstante, la FIFA salió a desmentir la información.

Ahora, Marruecos vuelve a centrar las miradas en la final, confirmando nuevamente que será el país norteafricano quien tenga la oportunidad de albergar la cita. De esta forma, el Bernabéu, mejor posicionado, perdería la oportunidad de acoger un partido histórico.

Un Mundial a tres

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930, celebrada íntegramente en Montevideo.

La FIFA aún no ha dado a conocer las sedes de cada país y, por tanto, también se desconoce la que albergará la final. Aún así, el responsable federativo ha expresado su deseo de que la final del próximo Mundial sea entre Marruecos y Francia "para que podamos vengarnos", dijo, en alusión al último encuentro entre las dos selecciones en los cuartos de final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, que terminó con la victoria del equipo francés 2-0.

El Gran Estadio Hassan II, cuya inauguración está prevista para finales de 2027, es un recinto de 115.000 asientos que está llamado a ser el mayor del mundo por capacidad, y con el que Marruecos compite con el Santiago Bernabéu de Madrid para acoger la final del Mundial de 2030.