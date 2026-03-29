Mar Vázquez, atleta trans: "La biología está por delante del género y eso no quiere decir que perdamos derechos"

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado que solo las mujeres biológicas podrán competir en las pruebas femeninas, dejando fuera de esa categoría a las deportistas transgénero a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028. La decisión ha reabierto un debate global sobre igualdad, equidad y seguridad en el deporte de élite.

Sobre ese debate, ha reflexionado Marina Pons en Dinastía Femenina, la nueva sección de Radioestadio. Para ello, ha contado la historia de Mar Vázquez Martínez, atleta española trans que inició su transición hace cuatro años y sigue compitiendo en las categorías masculinas, ya que no considera "ético" hacerlo en las femeninas. De hecho, se ha convertido en la primera mujer trans española en subir a un pódium masculino.

A favor del COI, excepto en un sentido

Vázquez se muestra a favor de la decisión que ha tomado el COI en todos los sentidos, excepto en uno, y es que "hay que diferenciar entre una mujer trans que inicia su transición antes de la pubertad y la que la inicia a posteriori". Según explica, si se inicia antes, "no hay ningún beneficio adquirido dado que la testosterona no ha hecho efecto en el cuerpo y los estrógenos se aplican a la mujer desde el primer momento"; por tanto, eso es lo que tendría que modificar el COI.

Sin embargo, al transicionar después de la pubertad, no se pierde del todo esa capacidad pulmonar, cardiaca y muscular que has adquirido gracias a la testosterona. Asegura que al transicionar, se pierde masa muscular, y aunque se está en desventaja con respecto a los hombres, se sigue manteniendo una ventaja respecto a las mujeres. ¿Por qué? "La testosterona hace que desarrolles capacidad pulmonar, cardiaca, musculatura, potencia, etc. Cuando transicionas, aunque pierdes masa muscular, sigues manteniendo gran capacidad pulmonar y cardiaca".

"Tenemos una ventaja biológica que está ahí"

Explica que ella inició su transición hace cuatro años, que fue hace uno cuando empezó a entrar y la "progresión es asombrosa": "Creo que soy el mejor ejemplo vivo para demostrar que la biología está por delante del género y eso no quiere decir que perdamos derechos. Hay que respetar para que te respeten. Quiero respetar al género femenino porque tiene que ser así. Tenemos una ventaja biológica que está ahí, es patente y está demostrado científicamente. Hay estudios que dicen que, tras cuatro años de hormonación, se equipara la fuerza de una mujer biológica a la de una mujer trans, pero estamos hablando de mujeres que no hacen deporte. Una mujer que hace deporte es totalmente distinta".

"Una mujer como yo que ha hecho deporte durante su vida, tengo una capacidad pulmonar y cardiaca que cualquier mujer biológica no tiene [...]. Yo podría estar batiendo récords femeninos", asegura.

Afirma que cada caso es muy particular y que debe estudiarse de manera particular, pero que hay que fiarse de la biología y no por eso "somos más o menos respetadas". Y reitera: "Las mujeres trans que hemos transicionado después de la pubertad no debemos competir contra las mujeres por las ventajas que anteriormente mencioné y que está demostrado".